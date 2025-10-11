快訊

小禎超美合體佩甄頒獎！嗨唱王世堅迷因曲 突大動作澄清1謠言：與我無關

獨／歌王揭「窮到愛犬吐黃水」超悲慘 開唱被退票遭欠8百萬債務

台中BMW男撞茶行釀1死1傷 警過失致死送辦、檢改毒駕致死聲押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

台中BMW男撞茶行釀1死1傷 警過失致死送辦、檢改毒駕致死聲押禁見

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中劉姓男子9日凌晨毒駕開1輛藍色BMW在西區狂飆，撞進1間茶葉行釀87歲李姓老婦睡夢中慘死，兒子張姓屋主後腦也縫了4針，劉尿液驗出安非他命陽性反應。警方卻認定劉「過失致死」及公共危險。台中地檢署複訊後，改依毒駕致死罪嫌將劉男向法院聲押禁見。

中檢指出，檢察官偵訊後，認為劉男涉犯刑法第185條之3第2項、第1項第3款之施用毒品駕駛動力交通工具致人於死、毒品危害防制條例第10條第2項、第11條第2項之施用、持有第二級毒品等罪嫌重大，最輕本刑為3年以上有期徒刑。

檢方說，劉未來恐將承擔鉅額民事賠償責任，無法排除他為逃避刑事、民事責任而逃亡之可能，認有逃亡之虞， 且尚待追查劉施用毒品來源，有事實足認有勾串共犯之虞，今晚將劉向法院聲押禁見。

劉男（43歲）毒品前科累累，9日凌晨3點多駕駛藍色BMW經西區五權西路、五權路口失控，整兩車撞入正前方的茶葉行，釀屋內在下舖熟睡中的李姓老婦（87歲）重傷死亡，上鋪的張姓兒子（61歲）後腦撕裂傷。

因劉車禍一度昏迷、無法言語，經檢方開立鑑定許可對其抽血、採尿，尿液中驗出安非他命陽性反應，劉直到今天中午才出院，由警方帶回詢問。

台中第一分局表示，該案已完成相關調查，全案依「過失致死」、「公共危險」罪嫌，將劉移送台中地檢署偵辦。

劉男行為攸關有無適用國民法官新制，若構成毒駕致死，其有不確定故意，就屬於國審案件中「故意行為致人於死」範疇，而依警方認定僅有「過失致死」則由一般通常程序審理，兩者刑度落差極大。

所幸中檢複訊後，認定劉男有涉嫌毒駕，改依毒駕致死罪嫌將他向台中地院聲請羈押禁見。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

劉男9日毒駕衝撞茶行釀1死1傷，警方依過失致死、公共危險罪將他移送，檢方改依毒駕致死罪嫌將劉男聲押禁見。圖／警方提供
劉男9日毒駕衝撞茶行釀1死1傷，警方依過失致死、公共危險罪將他移送，檢方改依毒駕致死罪嫌將劉男聲押禁見。圖／警方提供
台中市西區五權西路上1間茶葉行，9日凌晨遭1輛BMW失控撞入，釀屋主及其母親1死1傷。聯合報系資料照
台中市西區五權西路上1間茶葉行，9日凌晨遭1輛BMW失控撞入，釀屋主及其母親1死1傷。聯合報系資料照

毒品 毒駕 過失致死 BMW 警察

延伸閱讀

影／海釣船長國慶不開船 毒駕逆向撞死單車騎士驚悚畫面曝光

毒駕直衝攔腰撞斷茶行8旬老婦 台中BMW惡男出院跛腳帶回分局

影／八里開車撞死單車騎士竟畏罪逃離醫院 警追緝查獲毒品疑似毒駕

台中毒駕男砲彈式撞進茶行釀1死2傷 今開口能做筆錄、最快明移送

相關新聞

台中BMW男撞茶行釀1死1傷 警過失致死送辦、檢改毒駕致死聲押禁見

台中劉姓男子9日凌晨毒駕開1輛藍色BMW在西區狂飆，撞進1間茶葉行釀87歲李姓老婦睡夢中慘死，兒子張姓屋主後腦也縫了4針...

影／海釣船長國慶不開船 毒駕逆向撞死單車騎士驚悚畫面曝光

新北市八里區昨天發生皮卡貨車高速逆向撞死56歲單車騎士，肇事駕駛撞擊後自稱胸悶被送到林口長庚醫院，卻趁隙畏罪潛逃4小時被...

影／他身上有K味拒測遭開罰又扣車 警方程序爆瑕疵急撤單還車

台南市警二分局民權派出所員警2日執勤時攔查蔡姓男子，發現他身上散發濃厚K他命氣味，請他配合毒品反應測試遭拒，即依道交管理...

「喪屍煙彈」衍生新興毒品 食藥署修法增列12項管制藥品

被稱為「喪屍煙彈」的二級毒品「依托咪酯」，遭人改化學程式合成的新物質「正丙帕酯（Propoxate）」，日前被法務部增列...

毒駕直衝攔腰撞斷茶行8旬老婦 台中BMW惡男出院跛腳帶回分局

台中劉姓男子有多項毒品前科，9日凌晨毒駕開1輛藍色BMW在西區狂飆，撞進路邊1間茶葉行釀睡在隔間後方上下舖的母子1死1傷...

影／八里開車撞死單車騎士竟畏罪逃離醫院 警追緝查獲毒品疑似毒駕

昨天下午在新北市八里駕車高速逆向撞死單車騎士的54歲李姓肇事駕駛，因輕傷被救護車送到林口長庚醫院，竟藉口上廁所畏罪潛逃，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。