台中BMW男撞茶行釀1死1傷 警過失致死送辦、檢改毒駕致死聲押禁見

台中劉姓男子9日凌晨毒駕開1輛藍色BMW在西區狂飆，撞進1間茶葉行釀87歲李姓老婦睡夢中慘死，兒子張姓屋主後腦也縫了4針，劉尿液驗出安非他命陽性反應。警方卻認定劉「過失致死」及公共危險。台中地檢署複訊後，改依毒駕致死罪嫌將劉男向法院聲押禁見。

中檢指出，檢察官偵訊後，認為劉男涉犯刑法第185條之3第2項、第1項第3款之施用毒品駕駛動力交通工具致人於死、毒品危害防制條例第10條第2項、第11條第2項之施用、持有第二級毒品等罪嫌重大，最輕本刑為3年以上有期徒刑。

檢方說，劉未來恐將承擔鉅額民事賠償責任，無法排除他為逃避刑事、民事責任而逃亡之可能，認有逃亡之虞， 且尚待追查劉施用毒品來源，有事實足認有勾串共犯之虞，今晚將劉向法院聲押禁見。

劉男（43歲）毒品前科累累，9日凌晨3點多駕駛藍色BMW經西區五權西路、五權路口失控，整兩車撞入正前方的茶葉行，釀屋內在下舖熟睡中的李姓老婦（87歲）重傷死亡，上鋪的張姓兒子（61歲）後腦撕裂傷。

因劉車禍一度昏迷、無法言語，經檢方開立鑑定許可對其抽血、採尿，尿液中驗出安非他命陽性反應，劉直到今天中午才出院，由警方帶回詢問。

台中第一分局表示，該案已完成相關調查，全案依「過失致死」、「公共危險」罪嫌，將劉移送台中地檢署偵辦。

劉男行為攸關有無適用國民法官新制，若構成毒駕致死，其有不確定故意，就屬於國審案件中「故意行為致人於死」範疇，而依警方認定僅有「過失致死」則由一般通常程序審理，兩者刑度落差極大。

所幸中檢複訊後，認定劉男有涉嫌毒駕，改依毒駕致死罪嫌將他向台中地院聲請羈押禁見。

