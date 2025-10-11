快訊

影／海釣船長國慶不開船 毒駕逆向撞死單車騎士驚悚畫面曝光

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市八里區昨天發生皮卡貨車高速逆向撞死56歲單車騎士，肇事駕駛撞擊後自稱胸悶被送到林口長庚醫院，卻趁隙畏罪潛逃4小時被警方循線逮捕才坦承吸毒開車。車禍撞擊畫面稍早也曝光，驚悚畫面可看出騎士被撞飛的慘狀。

據了解，54歲肇事駕駛李男已婚住在桃園，有毒品、竊盜等前科，是海釣船的船長，國慶日他開車到八里某釣具行之後，開車返家途中自稱太累開到睡著，逆向撞死單車騎士，又連續撞擊路邊停放3輛汽機車之後受困翻覆車內，獲救被送醫卻逃走。

李男昨晚10時許在北市北投區立賢公園落網，身上被查獲1包K他命4.96公克、4包毒咖啡13.34公克及1支K菸，他向警方坦承，案發前曾停車在路邊抽K菸，逃離醫院之後原本打算入住汽車旅館藏匿，但太多人排隊等不到空房，於是到公園拉K，員警趕抵被捕。

由於警方鑑識小組車禍之後在他車上另搜出5包K他命4.39公克、6包毒品卡西酮咖啡包19.56公克，警詢後依毒品、過失致死、肇事逃逸、公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市八里區昨天發生皮卡貨車高速逆向撞死56歲單車騎士，肇事駕駛撞擊後自稱胸悶被送到林口長庚醫院，卻趁隙畏罪潛逃4小時被警方循線逮捕才坦承吸毒開車。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區昨天發生皮卡貨車高速逆向撞死56歲單車騎士，肇事駕駛撞擊後自稱胸悶被送到林口長庚醫院，卻趁隙畏罪潛逃4小時被警方循線逮捕才坦承吸毒開車。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區昨天發生皮卡貨車高速逆向撞死56歲單車騎士，肇事駕駛撞擊後自稱胸悶被送到林口長庚醫院，卻趁隙畏罪潛逃4小時被警方循線逮捕才坦承吸毒開車。車禍撞擊畫面稍早也曝光，驚悚畫面可看出騎士被撞飛的慘狀。圖／翻攝臉書
新北市八里區昨天發生皮卡貨車高速逆向撞死56歲單車騎士，肇事駕駛撞擊後自稱胸悶被送到林口長庚醫院，卻趁隙畏罪潛逃4小時被警方循線逮捕才坦承吸毒開車。車禍撞擊畫面稍早也曝光，驚悚畫面可看出騎士被撞飛的慘狀。圖／翻攝臉書
新北市八里區昨天發生皮卡貨車高速逆向撞死56歲單車騎士，肇事駕駛撞擊後自稱胸悶被送到林口長庚醫院，卻趁隙畏罪逃出急診室搭計程車開溜，潛逃4小時被警方循線逮捕才坦承吸毒開車。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區昨天發生皮卡貨車高速逆向撞死56歲單車騎士，肇事駕駛撞擊後自稱胸悶被送到林口長庚醫院，卻趁隙畏罪逃出急診室搭計程車開溜，潛逃4小時被警方循線逮捕才坦承吸毒開車。記者林昭彰／翻攝

