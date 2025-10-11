影／他身上有K味拒測遭開罰又扣車 警方程序爆瑕疵急撤單還車

台南市警二分局民權派出所員警2日執勤時攔查蔡姓男子，發現他身上散發濃厚K他命氣味，請他配合毒品反應測試遭拒，即依道交管理處罰條例35條第4項第2款開拒測單並扣車。然而，二分局審查後卻發現根本無法舉證蔡有吸毒行為，舉發程序於法不符，今主動撤單並發還車輛。

據調查，民權派出所警員巡邏時發現蔡男在車旁抽菸等女友，且身上又散發K他命氣味，懷疑他毒駕，他拒絕配合搜索外，強調自己沒吸毒，也拒絕配合回警所驗尿初篩。

因此，警方依道交管理處罰條例35條第4項第2款拒絕接受酒測或毒品檢測，可處18萬元罰鍰，並當場移置保管轎車、吊銷駕照。

法界人士指出，魔鬼出在細節上；若要適用該條例先決條例，是拒檢前曾吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似的管制藥品。

然而，他拒絕配合搜索，現場也未查扣到K他命或K盤殘渣等可疑物品，如何證明他吸過毒？當然不能僅憑嗅覺而已。

同時，毒測並非酒測，無法使用「酒測指揮棒」的初篩儀器檢測，確認有酒精反應後，再進行正式酒測。但毒品初篩，必須要用尿液，一旦駕駛拒絕驗尿，雖可請檢察官開強制採驗單，前提也要有相關證據或車禍肇事等。

台南市警二分局表示，經分局審查該舉發程序於法尚有未合，為避免執法爭議，將主動撤銷及發還車輛，同時，分局也將持續強化員警執法教育訓練，以保障民眾權益。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：抽菸，有礙健康