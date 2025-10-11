快訊

「喪屍煙彈」衍生新興毒品 食藥署修法增列12項管制藥品

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

被稱為「喪屍煙彈」的二級毒品「依托咪酯」，遭人改化學程式合成的新物質「正丙帕酯（Propoxate）」，日前被法務部增列為毒品，衛福部也預告將列為管制藥品。聯合報系資料照

被稱為「喪屍煙彈」的二級毒品「依托咪酯」，遭人改化學程式合成的新物質「正丙帕酯（Propoxate）」，日前被法務部增列為毒品。為加強防堵新興毒品衛福部食藥署10月9日預告修正「管制藥品分級及品項」，列入新增及修訂共12項管制藥品，皆無醫藥用途，預告至10月23日止。

食藥署管制藥品組副組長張志旭指出，這次公告新興物質，基於國內檢警調單位已查獲檢出案例，或聯合國公約已列管，若淪為新興濫用物質或毒品先驅原料，恐造成社會危害，因此請法務部研議列入毒品品項列管。法務部毒品審議委員會於8月22日決議，將此等品項增列為毒品。

食藥署於9月15日舉行管制藥品審議委員會第54次會議，討論上述新興濫用物質是否有醫學需用，經討論後，依會議決議列為管制藥品，並辦理預告等法制作業程序。

預告草案重點包括，第三級管制藥品第350項異丙帕酯刪除，併入第二級管制藥品第225項正丙帕酯，並修正該項名稱為丙帕酯（Propoxate），包含其異構物Isopropoxate。此外，新增愛他淨（Etazene）等第二級管制藥品；新增甲基苯戊酮（4-Methylpentanophenone）等第四級管制藥品原料藥。

張志旭指出，預告至10月23日止，後續將綜整收集意見，依法制程序函報行政院核定公告，正式生效日期將依行政院公告辦理。

「管制藥品分級及品項」最新預告內容

新增第二級管制藥品

1.愛他淨（Etazene）

2.美托尼他淨（Metonitazene）

3.丙托尼他淨（Protonitazene）「包含其異構物 Isotonitazene」

4.N-去乙基異托尼他淨（N-Desethyl Isotonitazene）

5.美托尼他季吡（Metonitazepyne、N-Pyrrolidino Metonitazene）

6.愛托尼他季吡（Etonitazepyne、N-Pyrrolidino Etonitazene）

7.丙托尼他季吡（Protonitazepyne、N-Pyrrolidino Protonitazene）

8.愛托尼他季哌（Etonitazepipne、N-Piperidino Etonitazene）

●新增第四級管制藥品原料藥

1.4-甲基苯戊酮（4-Methylpentanophenone）

2.2-溴-4-甲基苯戊酮（2-Bromo-4-methylpentanophenone）

3.1-氯苯基-1-丙酮（1-Chlorophenyl-1-propanone、Chloropropiophenone）「包含其異構物 1-(4-Chlorophenyl)-1-propanone、2-Chloro、3-Chloro」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

藥品 新興毒品 行政院 喪屍煙彈 食藥署 衛福部

