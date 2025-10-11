快訊

毒駕直衝攔腰撞斷茶行8旬老婦 台中BMW惡男出院跛腳帶回分局

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中劉姓男子有多項毒品前科，9日凌晨毒駕開1輛藍色BMW在西區狂飆，撞進路邊1間茶葉行釀睡在隔間後方上下舖的母子1死1傷，87歲李姓老婦腰部斷裂不治，兒子張姓屋主後腦也縫了4針，劉車禍一度昏迷、無法言語，今11日中午已出院，由警方帶回詢問，預計下午依毒駕致死等罪嫌移送。

劉男車禍後受傷昏迷，至10日傷勢穩定才能開口對話，今中午劉男在戒護下出院移送，警方將其帶回第一分局詢問，後續將依毒駕致死等罪嫌移送台中地檢署複訊。

台中第一分局調查，劉男（43歲）9日凌晨3點多駕駛藍色BMW，經西區五權西路、五權路口整輛車失控，撞入正前方的茶葉行，釀屋內在下舖熟睡中的李姓老婦（87歲）重傷死亡，上鋪的張姓兒子（61歲）後腦撕裂傷。

附近民眾說，當時劉男從五權西路迎面而來，卻沒有轉彎宛如砲彈般，高速直直衝入茶葉行，現場一片狼籍，地板上滿滿殘垣斷瓦，就連劉男BMW的前車牌都還掉在現場。

劉男因高速撞擊全身多處受傷、昏迷，住院後恢復意識卻一度無法言語，檢方開立鑑定許可後，予以抽血、採尿，尿液中呈現第二級毒品甲基安非他命陽性反應，顯然是毒駕，另車內扣到的電子煙疑似含有俗稱「喪屍煙彈」的依托咪旨，該部分需再送鑑定確認。

台中地檢署外勤檢察官郭逵9日下午相驗遺體後，確認李婦因意外造成外傷性休克死亡。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

劉男9日毒駕衝撞茶行釀1死1傷，今（11）日出院被警方帶回詢問。圖／警方提供
台中市劉姓男子9日凌晨開車撞進西區一間茶行，釀8旬婦人身亡，現場滿目瘡痍，劉被驗出毒品反應。記者曾健祐／攝影
台中市劉姓男子9日凌晨開車撞進西區一間茶行，釀8旬婦人身亡，現場滿目瘡痍，劉被驗出毒品反應。記者曾健祐／攝影

