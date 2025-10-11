快訊

影／八里開車撞死單車騎士竟畏罪逃離醫院 警追緝查獲毒品疑似毒駕

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

昨天下午在新北市八里駕車高速逆向撞死單車騎士的54歲李姓肇事駕駛，因輕傷被救護車送到林口長庚醫院，竟藉口上廁所畏罪潛逃，警方發現後聲請拘票循線於深夜10時許在北市北投查獲到案，並在他身上和車上搜出毒品，疑似毒駕肇事。

有毒品和竊盜等前科的李男昨天下午4時許，駕駛皮卡貨車行經台北港附近商港一路，自稱返回桃園住處途中恍神睡著，高速跨越道路中線衝向對向車道，不巧56歲鄭姓男子騎乘單車路過，當場被撞飛重摔落地送醫急救到下午5時42分傷重宣告不治。

皮卡同時連續衝撞停放路旁1輛汽車、2輛機車隨即拋甩到前方路口翻覆，肇事李男受困車內被消防隊救出，身上多處擦挫輕傷由救護車送往林口長庚醫院，沒多久竟藉口上廁所逃離醫院。

警方事故後勘驗肇事皮卡貨車，於駕駛座後方搜出5包K他命4.39公克、6包毒品卡西酮咖啡包19.56公克，回頭到醫院找人發現他已於傍晚6時許畏罪潛逃，隨即依毒品、過失致死、肇事逃逸、公共危險罪嫌向士林地檢署聲請拘票獲准。

專案小組調閱監視器追查李男行蹤，昨晚10時21分在台北市北投區承德路七段立賢公園逮捕李男，又在他身上查獲1包K他命4.96公克、4包毒咖啡13.34公克及1支K菸，立即帶回蘆洲警分局。

昨日夜間停止訊問，今天上午目前仍警詢詳細調查釐清案情中，預計依毒品、過失致死、肇事逃逸、公共危險罪嫌偵辦，並將追查是否涉及毒駕肇事致死，依法嚴辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

李姓男子昨天駕駛皮卡貨車在新北市八里逆向撞死單車騎士，因輕傷被送到林口長庚醫院，竟藉口上廁所畏罪潛逃，警方隨後聲請拘票循線於深夜10時許在北市北投將他查獲到案，並在身上和車上搜出毒品，疑似毒駕肇事。記者林昭彰／翻攝
李姓男子昨天駕駛皮卡貨車在新北市八里逆向撞死單車騎士，因輕傷被送到林口長庚醫院，竟藉口上廁所畏罪潛逃，警方隨後聲請拘票循線於深夜10時許在北市北投將他查獲到案，並在身上和車上搜出毒品，疑似毒駕肇事。記者林昭彰／翻攝
李姓男（右二）昨天駕駛皮卡貨車在新北市八里逆向撞死單車騎士，因輕傷被送到林口長庚醫院，竟藉口上廁所畏罪潛逃，警方隨後聲請拘票循線於深夜10時許在北市北投將他查獲到案，並在身上和車上搜出毒品，疑似毒駕肇事。記者林昭彰／翻攝
李姓男（右二）昨天駕駛皮卡貨車在新北市八里逆向撞死單車騎士，因輕傷被送到林口長庚醫院，竟藉口上廁所畏罪潛逃，警方隨後聲請拘票循線於深夜10時許在北市北投將他查獲到案，並在身上和車上搜出毒品，疑似毒駕肇事。記者林昭彰／翻攝

