獨／曾主導「黑道仲裁者」喪禮 中庄幫精神領袖「空董」病逝
台北市中山區知名本省掛角頭中庄幫，其精神領袖「空信」張忠信今天病逝，享年79歲。據了解，張忠信3年前罹患帶狀皰疹後，免疫力系統下降，今年初又因呼吸困難送醫治療，雖經3個月治療有起色，但撐過農曆7月後病況惡化，家屬今天凌晨決定拔管，移靈中山區「鼎峰會館」大願廳。
據了解，張忠信共有七個兒子，後事預計由老三主導，由於張忠信生前與中山區牛埔幫、大同區「下厝庄」有不錯交情，且與華西街幫大老「細漢他K」結拜，告別式是否低調處理？轄區中山分局正密切注意，目前訃聞尚未出爐。
據了解，綽號「空信」、「空董」的張忠信，早年混跡台北市大同區下厝庄，1964年持武士刀與「廈門幫」械鬥，殺傷對方3人，逐漸嶄露頭角。1970年，張忠信轉往中山區發展，以當地「中庄」為據點，並在牛埔幫支持下，從事圍事等地下活動，逐步建立起自己的角頭勢力，道上俗稱「中庄仔」。
2000年初期，中庄幫仿傚日本黑幫將幫派企業化，在台北市中原街設立「中聯水果批發商行」，做為集團成員聚會處。2005年，素有「黑道仲裁者」之稱的縱貫線老大「蚊哥」許海清逝世，張忠信與已故天道盟老大「圓仔花」陳仁治出面，主導邀集各路幫會，替許海清辦一場「黑道世紀喪禮」，連日本知名黑幫「住吉一家」會長野口松男都跨海來台，讓「空董」名聲大噪。
張忠信曾一手炒熱星光幫藝人楊宗緯，並介紹給演藝界大亨許安進簽約，但雙方後來發生合約糾紛，張忠信也介入，被控恐嚇強取楊宗緯與華研國際公司的唱片合約，當年此事鬧得沸沸揚揚，台北地檢署也分案偵辦，並起訴張忠信等29人。2015年，張忠信小兒子在中山區一郎餐廳風光娶媳婦，席開百桌，也是張忠信近年少數公開露臉的場合。
