男子凌晨看完電影被砍 疑詐團糾紛警逮潘姓主嫌

今天凌晨19歲萬姓男子在台北市南港CITYLINK看完電影，在停車場遭兩名陌生人持球棒、刀械攻擊，並砸破車輛擋風玻璃後逃逸，由於萬男不認識對方，也不清楚為何被砍，一度讓人以為是隨機傷人，南港警方傍晚逮捕36歲潘姓主嫌，另一名行凶犯嫌仍在追捕。

萬姓男子頭部、臀部受傷，送醫後並無生命危險，萬姓男子聲稱不認識對方，警方懷疑雙方有財物方面糾紛，正繼續釐清。

警方追捕潘嫌時，發現他曾到訪轄內一處汽車旅館找朋友，警方循線查訪旅館房間，發現43歲吳姓男子等5人聚會，現場查獲咖啡包、喪屍煙油等毒品，還有一把改造槍枝，警方將5人也逮回警局。

警方根據監視器畫面，今天傍晚在南港逮捕潘嫌，警方懷疑雙方可能因為詐團的事發生仇怨，目前還在釐清，警方詢後將依殺人未遂罪嫌、毒品、槍砲罪嫌分別送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885