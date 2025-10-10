快訊

薇閣中學遭傳「廁所5男2女」！校方怒告妨害名譽 警通知2網友到案

「通車囉！」災民感動放鞭炮慶祝 馬太鞍溪涵管便道開放了

郝龍斌稱被網軍攻擊「比綠營猛」 鄭麗文遭影射回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

台中毒駕男砲彈式撞進茶行釀1死2傷 今開口能做筆錄、最快明移送

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中劉姓男子毒品前科累累，9日凌晨毒駕開1輛藍色BMW在西區狂飆，經五權西路高速撞進路邊1間茶葉行，釀睡在隔間後方上下舖的母子1死1傷，87歲李姓老婦腰部斷裂不治，兒子張姓屋主後腦也縫了4針，劉車禍一度昏迷、無法言語，今狀況恢復已能做筆錄，最快明天依毒駕致死罪嫌移送。

台中第一分局調查，劉男（43歲）9日凌晨3點多駕駛藍色BMW，經西區五權西路、五權路口整輛車失控，撞入正前方的茶葉行，釀屋內在下舖熟睡中的李姓老婦（87歲）重傷死亡，上鋪的張姓兒子（61歲）後腦撕裂傷。

附近民眾說，當時劉男從五權西路迎面而來，卻沒有轉彎宛如砲彈般，高速直直衝入茶葉行，現場一片狼籍，地板上滿滿殘垣斷瓦，就連劉男BMW的前車牌都還掉在現場。

劉男因高速撞擊全身多處受傷、昏迷，住院後恢復意識卻一度無法言語，檢方開立鑑定許可後，予以抽血、採尿，尿液中呈現第二級毒品甲基安非他命陽性反應，顯然是毒駕，另車內扣到的電子煙疑似含有俗稱「喪屍煙彈」的依托咪旨，該部分需再送鑑定確認。

台中地檢署外勤檢察官郭逵昨下午相驗遺體後，確認李婦因意外造成外傷性休克死亡。

據了解，劉男今天傷勢逐漸穩定，已經能夠對話，警方也已經做完警詢筆錄，但目前仍在住院，需經醫院評估傷勢，最快要明天才能依公共危險毒駕致死罪嫌將他移送檢方偵辦，預計檢方將會聲請羈押。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市西區五權西路上1間茶葉行，9日凌晨遭1輛BMW失控撞入，釀屋主及其母親1死1傷。記者曾健祐／攝影
台中市西區五權西路上1間茶葉行，9日凌晨遭1輛BMW失控撞入，釀屋主及其母親1死1傷。記者曾健祐／攝影
劉男9日駕駛藍色BMW高速撞進茶葉行，現場一片狼籍，就肇事車的前車牌都還掉在現場。記者曾健祐／攝影
劉男9日駕駛藍色BMW高速撞進茶葉行，現場一片狼籍，就肇事車的前車牌都還掉在現場。記者曾健祐／攝影
台中市西區五權西路上1間茶葉行，9日凌晨遭1輛BMW失控撞入，釀屋主及其母親1死1傷。記者曾健祐／攝影
台中市西區五權西路上1間茶葉行，9日凌晨遭1輛BMW失控撞入，釀屋主及其母親1死1傷。記者曾健祐／攝影

毒駕 茶葉 BMW

延伸閱讀

停止特立獨行！BMW未來將朝向更均衡、市場接受度更高的設計發展！

不願放棄雙門性能跑房！BMW M4傳續產至2029年！

BMW男開車衝進茶行 8旬婦睡夢中遭撞亡！台中市今年毒駕已釀2死

台中BMW男「高速直衝茶葉行」 熟睡老婦遭撞死…駕駛尿液驗出安毒

相關新聞

台中代駕打噴嚏撞毀保時捷...還釀黎明路停電 車主一旁好傻眼

台中南屯區今凌晨12點多發生保時捷撞變電箱車禍，一度造成周邊黎明路住戶停電，警方到案了解發現，蘇姓男子代駕途中疑身體不適...

雙十國慶照樣來亂！中國海警船闖東沙 海巡台南艦全程監控

海巡署今天上午在東沙島西南方23浬，偵獲中國海警船以暗船方式航入東沙限制水域，海巡調度台南艦全程併航監控驅離中。自今年1...

台中毒駕男砲彈式撞進茶行釀1死2傷 今開口能做筆錄、最快明移送

台中劉姓男子毒品前科累累，9日凌晨毒駕開1輛藍色BMW在西區狂飆，經五權西路高速撞進路邊1間茶葉行，釀睡在隔間後方上下舖...

影／壢警掃蕩華勛街職業賭場 查獲60人、最老賭客81歲

中壢警分局持續加強連假前治安維護，於昨(9)日14時40分，持搜索票出動優勢警力前往中壢區華勛街一處民宅內查緝麻將職業賭場…

深夜毒駕衝入茶葉行 撞死熟睡老婦

劉姓男子昨凌晨3時許毒駕開藍色BMW轎車，經台中市西區五權西路時疑精神不濟，高速衝進1樓茶葉行，撞擊睡在隔間後方上下舖的...

恐嚇「國慶日總統府開槍掃射」 吳思瑤信箱遭冒用火速報案

民進黨立委吳思瑤今天晚間在社群平台threads發文指出，收到警政署長信箱的確認信，有人放話「明天國慶日，總統府開槍」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。