台中毒駕男砲彈式撞進茶行釀1死2傷 今開口能做筆錄、最快明移送

台中劉姓男子毒品前科累累，9日凌晨毒駕開1輛藍色BMW在西區狂飆，經五權西路高速撞進路邊1間茶葉行，釀睡在隔間後方上下舖的母子1死1傷，87歲李姓老婦腰部斷裂不治，兒子張姓屋主後腦也縫了4針，劉車禍一度昏迷、無法言語，今狀況恢復已能做筆錄，最快明天依毒駕致死罪嫌移送。

台中第一分局調查，劉男（43歲）9日凌晨3點多駕駛藍色BMW，經西區五權西路、五權路口整輛車失控，撞入正前方的茶葉行，釀屋內在下舖熟睡中的李姓老婦（87歲）重傷死亡，上鋪的張姓兒子（61歲）後腦撕裂傷。

附近民眾說，當時劉男從五權西路迎面而來，卻沒有轉彎宛如砲彈般，高速直直衝入茶葉行，現場一片狼籍，地板上滿滿殘垣斷瓦，就連劉男BMW的前車牌都還掉在現場。

劉男因高速撞擊全身多處受傷、昏迷，住院後恢復意識卻一度無法言語，檢方開立鑑定許可後，予以抽血、採尿，尿液中呈現第二級毒品甲基安非他命陽性反應，顯然是毒駕，另車內扣到的電子煙疑似含有俗稱「喪屍煙彈」的依托咪旨，該部分需再送鑑定確認。

台中地檢署外勤檢察官郭逵昨下午相驗遺體後，確認李婦因意外造成外傷性休克死亡。

據了解，劉男今天傷勢逐漸穩定，已經能夠對話，警方也已經做完警詢筆錄，但目前仍在住院，需經醫院評估傷勢，最快要明天才能依公共危險毒駕致死罪嫌將他移送檢方偵辦，預計檢方將會聲請羈押。

