雙十國慶照樣來亂！中國海警船闖東沙 海巡台南艦全程監控

中央社／ 高雄10日電

海巡署台南艦。聯合報系資料照

海巡署今天上午在東沙島西南方23浬，偵獲中國海警船以暗船方式航入東沙限制水域，海巡調度台南艦全程併航監控驅離中。自今年1月迄今中國海警計有9艘30航次侵擾東沙。

海巡署東南沙分署東沙指揮部今天表示，上午6時40分在東沙島西南方23浬處，偵獲中國海警「3102」未開啟船舶自動辨識系統（AIS），以暗船方式航入東沙限制水域。海巡署立即調度預置東沙任務艦「台南艦」全程併航，強勢監控驅離中。

海巡署指出，自今年1月起迄今，中國海警船計有9艘30航次侵擾東沙海域，並經常以關閉船舶自動辨識系統（AIS）隱匿航行動態，採取灰色地帶侵擾，消耗執法能量，測試海巡勤務部署。此舉不僅違反國際法與航行慣例，更提高海上衝突風險，海巡署表達嚴正抗議及強烈譴責。

海巡署強調，正值雙十國慶期間，中國海警船卻蓄意以灰色地帶手法侵擾東沙海域，意圖破壞台海及區域和平穩定現狀，呼籲中國海警船立即停止類似侵擾行為。台灣是印太和平穩定樞紐，也是國際社會負責任一員，海巡署將堅定捍衛國家主權與海洋權益，共同維護印太區域和平與繁榮。

海巡署 東沙島 中國海警船

