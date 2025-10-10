台中代駕打噴嚏撞毀保時捷...還釀黎明路停電 車主一旁好傻眼

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中南屯區今凌晨12點多發生保時捷撞變電箱車禍，一度造成周邊黎明路住戶停電，警方到案了解發現，蘇姓男子代駕途中疑身體不適，咳嗽又打了個噴嚏就失控撞車，經酒測值為0，所幸車上載的賴姓車主沒有受傷，但眼見愛車多處毀損相當無奈。

台中第四分局南屯派出所10日凌晨12點多獲報黎民路一段有車禍，到場發現1輛要價百萬的白色保時捷休旅車先是撞到路邊停靠車輛，再碰撞一旁台電的變電箱，釀周邊住戶一度停電。

警方查，駕駛蘇姓男子（36歲）為派遣公司的代駕，當時開保時捷載賴姓車主要回家途中，蘇疑似身體不適，突然咳嗽、打個噴嚏後失控才連撞路邊車、變電箱，蘇男車禍腳部擦挫傷、賴則沒有受傷，2人都未送醫。

警方到場對蘇男酒測數值為0，再經觀測紀錄表確認其生理反應正常，另車輛檢視也未見涉毒跡象，蘇姓駕駛、賴姓車主均無毒品或相關紀錄。

警方同時也調閱路口監視器還原事發經過，現場由台電人員於清晨5點多修復完成，另造成路牌歪斜、地面髒汙部分，通報1999處理。

蘇男代駕開白色保時捷，疑身體不適失控撞路邊車、變電箱。記者曾健祐／翻攝
