影／壢警掃蕩華勛街職業賭場 查獲60人、最老賭客81歲

中壢警掃蕩華勛街職業賭場。圖：讀者提供

中壢警分局持續加強連假前治安維護，於昨(9)日14時40分，持搜索票出動優勢警力前往中壢區華勛街一處民宅內查緝麻將職業賭場，現場查獲正在聚賭的男、女賭客及工作人員共60人，其中邱姓男子高達81歲。

中壢分局表示，本案經主動布線查察，發現華勛街一處民宅出入頻繁，經連日蒐證後，於9日下午14時40分許見時機成熟，以優勢警力持搜索票前往攻堅，成功破獲該賭場，並帶回賭場負責人62歲陳男，工作人員62歲陳男、67歲余男及59歲鄧男、男、女賭客56人，並查扣麻將28副、骰子、監視器主機、鏡頭及賭客登記表等證物。經初步清點，賭資及籌碼總額約新臺幣20萬元，其中營業賭資逾1萬、賭金逾7萬、籌碼合計逾13萬元。

中壢警分局長林鼎泰強調，警方連假不放假，將持續針對轄內賭博、毒品及幫派據點等治安顧慮場所展開強勢掃蕩，展現打擊不法的決心。也呼籲民眾切勿心存僥倖參與賭博活動，賭博不僅破壞家庭經濟，亦易引發糾紛甚至衍生其他犯罪。警方將持續加強取締各類不法行為，維護轄區民眾安穩、安全的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】壢警掃蕩華勛街職業賭場 查獲60人、最老賭客81歲