深夜毒駕衝入茶葉行 撞死熟睡老婦

台中市西區1處茶葉行遭汽車撞入，睡在店面後方的屋主母親被撞死，現場滿目瘡痍，駕駛疑毒駕體內驗出安非他命。記者曾健祐／攝影 劉姓男子昨凌晨3時許毒駕開藍色BMW轎車，經台中市西區五權西路時疑精神不濟，高速衝進1樓茶葉行，撞擊睡在隔間後方上下舖的母子1死1傷，其中87歲李姓婦人腰部斷裂身亡，兒子張姓屋主頭部縫4針。檢警採尿驗出劉體內有安非他命，將朝毒駕致死罪嫌偵辦。

台中市警局交通大隊統計，今年至9月共4起毒駕交通案件，釀成1死1傷；警方舉發毒駕案件543件，與去年同期184件相比，增加359件、195%。台中市刑大統計，1月至9月毒駕移送759人次，與去年同期相比也增加。

警方調查，43歲劉男有毒品、詐欺等前科，9日凌晨3點多他開車經五權西路、五權路口，車子失控撞入正前方的茶葉行，波及睡在店面後方上下舖的屋主與其母；睡在下舖的李姓老婦重傷死亡，睡上舖的61歲張姓兒子後腦撕裂傷。

劉姓駕駛頭部受創昏迷，恢復意識後仍無法開口說話，無法做筆錄。檢方對劉抽血、採尿，尿液驗出含有第二級毒品安非他命，劉男車上也扣到疑含有俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪旨的電子煙，將送鑑定。檢方昨已相驗遺體，將朝毒駕致死罪嫌偵辦。

受害的張男昨早回到現場說，半夜2、3點多突聽見「砰」一聲巨響，自己後腦遭撞一度昏迷，後來目睹救援人員把重傷的母親抬出；他後腦縫了4針，醫院說媽媽腰斷掉了，沒辦法急救要他放棄，「再難過也只能放手」，但睡夢中根本猝不及防，媽媽就這樣往生了。

張姓屋主表示，母親因高齡行動不便，走路需輔助器，他就近照顧，母子才睡在1樓店面後的上下舖，突遭噩耗不知如何是好；他9月才從附近搬過來，開幕1個多月店面遭撞毀，損失初估200~300萬元，肇事車從店面撞進隔間，中間還隔了一道牆，可見撞擊力道之大。附近民眾說，劉男如砲彈般高速衝入茶葉行，現場一片狼藉。