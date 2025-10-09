聽新聞
恐嚇「國慶日總統府開槍掃射」 吳思瑤信箱遭冒用火速報案
民進黨立委吳思瑤今天晚間在社群平台threads發文指出，收到警政署長信箱的確認信，有人放話「明天國慶日，總統府開槍」，而在系統留下的e-mail是她的公開信箱，她已於第一時間報案，「該告就告，絕不客氣！」
吳思瑤指出，今天整天都在忙著輝達的事、忙著質詢與審查預算，助理告訴她才知道，今天收到內政部警政署署長信箱的確認信，有人嗆聲放話「明天國慶日，總統府開槍！」、「見人就開槍，向人群掃射！向總統府扔汽油彈！」
吳思瑤說，這封信在系統留的e-mail居然是她的公開信箱。她說，冒名恐嚇危害公眾安全，已於第一時間報案。
吳思瑤指出，現在的台灣，有一股濫用民主自由挑戰法治的歪風，無法理性溝通，反而靠違法暴力及仇恨言論，洩憤出氣。
她說，國家重大慶典，不容任何公共安全的威脅；息事寧人就是姑息養奸，大事化小就是為虎作倀。
