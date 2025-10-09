北檢斬金行動第6波掃蕩 「美樂集團」洗錢要角1聲押2交保

快訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦全台最大「假出金電詐水房」，今天指揮新北市刑大發動第6波搜索，約談美樂集團洗錢要角羅姓男子、集團成員田姓、楊姓男子共3人到案，檢警查出，羅男在女首腦歐俞彤被捕後，化明為暗，繼續幫忙詐團透過虛擬貨幣洗錢，檢方訊後認羅男有串滅證及逃亡之虞，向法院聲押禁見，田男、楊男各以10萬元交保。

檢警偵辦斬金行動，今年6月發動第5波搜索，約談涉案律師、美樂集團核心幹部共14人到案，檢察官訊後，認為綽號「莉莉」的女會計林郁妘等11人犯罪嫌疑重大，向法院聲羈禁見獲准；曾幫普悠瑪翻覆事故司機辯護的陳姓律師，因洩漏偵查內容給詐團首腦，被檢方以50萬元交保、限制出境出海。

檢方當時提訊在押的歐俞彤作證，針對組織運作、幹部分工進行確認，發現「後收人員」羅男未到案，且持續用美樂系統從事洗錢活動，專案小組蒐證多時，掌握羅男行蹤，今天搜索羅男住家等地點，查扣手機等證物。

24歲詐團女首腦歐俞彤與竹聯幫弘仁會男友吳漢威、成立史上最大假出金美樂集團，並與「宇凡國際」負責人林軍宇合作，在台中設立機房與水房大本營，藉由假出金8.5億元，在8個月內詐騙157億元，全台共5千多人受害，檢方依詐欺危害條例、洗錢等罪起訴80人，歐俞彤求刑25年。

全台最大假出金集團女主謀歐俞彤（左）被檢方起訴求刑25年。圖／報系資料照
美樂集團洗錢要角羅浩昇涉詐欺遭檢方聲押禁見。記者張宏業／攝影
美樂集團洗錢要角羅浩昇涉詐欺遭檢方聲押禁見。記者張宏業／攝影

