BMW男開車衝進茶行 8旬婦睡夢中遭撞亡！台中市今年毒駕已釀2死

台中市劉姓男子今天凌晨駕駛BMW轎車，撞進西區五權西路一間茶行，住在一樓的八旬李姓婦人被撞斷腰部身亡，劉被驗出有安毒反應，將依吸毒致不能安全駕駛罪方向偵辦。台中市警局統計，今年除劉案撞死人外，另件發生在大里區，當時開車的王姓女子自撞燈桿身亡，王女事後也驗出有毒品反應。

台中市警局交通大隊統計，今年1月至9月發生4起毒駕釀交通事故案件，釀成1人死亡、1人受傷，另外舉發毒駕案件有543件，與去年同期184件比較，舉發件數增加359件，增加約195%。

台中市刑大在今年1月至9月移送759人次的毒駕案件，比去年同期72件，呈現增加趨勢。

台中市刑大解釋，前年立院三讀通過刑法修正草案，將施用毒品後駕車行為新增「抽象危險犯」，意指行為人駕駛動力交通工具，如經檢測所含毒品、麻醉藥品，符合行政院公告品項達一定濃度以上者，即認已有危害用路人生命身體安全之虞，而須處以刑事處罰。

修法前，查獲毒駕案件須達「致不能安全駕駛」要件，因屬「具體危險犯」，導致除了有服用酒類、毒品、麻醉藥品或其他類似之物以外，還必須發生具體危險的事實，導致查緝困難，造成去年毒駕案件移送地檢署的人數較少。

台中市警局表示，已由各分局針對轄內毒品高風險場所、常查獲毒駕案件的路段，妥適部署勤務，不定時執行攔查取締勤務，以遏止毒駕案件發生。

另配合刑事警察局，參考歐美、澳洲等國作法，推動「唾液毒品快篩」策略，克服國內檢驗標準疑慮，將快篩試劑納入交通執法，預計試辦後，待相關法令通過，即可投入執法全面實施。

市警局強調，將續配合高檢署及警政署執行各項緝毒專案，積極查緝各類毒品案件，保護社會安全及防止民眾遭受不法侵害。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885