快訊

北市府新新併為由收回地上權？新壽董座：若遭不當處理「必尋求法律救濟」

誰時速沒超過165KM？日綜地獄哏「廣末涼子和大谷翔平齊名」 本人怒控不尊重

台中國慶晚會登場！黑衣長髮女場外失控 激動高喊「我要進場看賴清德」

聽新聞
0:00 / 0:00

BMW男開車衝進茶行 8旬婦睡夢中遭撞亡！台中市今年毒駕已釀2死

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子今天凌晨駕駛BMW轎車，撞進西區五權西路一間茶行，住在一樓的八旬李姓婦人被撞斷腰部身亡，劉被驗出有安毒反應，將依吸毒致不能安全駕駛罪方向偵辦。台中市警局統計，今年除劉案撞死人外，另件發生在大里區，當時開車的王姓女子自撞燈桿身亡，王女事後也驗出有毒品反應。

台中市警局交通大隊統計，今年1月至9月發生4起毒駕釀交通事故案件，釀成1人死亡、1人受傷，另外舉發毒駕案件有543件，與去年同期184件比較，舉發件數增加359件，增加約195%。

台中市刑大在今年1月至9月移送759人次的毒駕案件，比去年同期72件，呈現增加趨勢。

台中市刑大解釋，前年立院三讀通過刑法修正草案，將施用毒品後駕車行為新增「抽象危險犯」，意指行為人駕駛動力交通工具，如經檢測所含毒品、麻醉藥品，符合行政院公告品項達一定濃度以上者，即認已有危害用路人生命身體安全之虞，而須處以刑事處罰。

修法前，查獲毒駕案件須達「致不能安全駕駛」要件，因屬「具體危險犯」，導致除了有服用酒類、毒品、麻醉藥品或其他類似之物以外，還必須發生具體危險的事實，導致查緝困難，造成去年毒駕案件移送地檢署的人數較少。

台中市警局表示，已由各分局針對轄內毒品高風險場所、常查獲毒駕案件的路段，妥適部署勤務，不定時執行攔查取締勤務，以遏止毒駕案件發生。

另配合刑事警察局，參考歐美、澳洲等國作法，推動「唾液毒品快篩」策略，克服國內檢驗標準疑慮，將快篩試劑納入交通執法，預計試辦後，待相關法令通過，即可投入執法全面實施。

市警局強調，將續配合高檢署及警政署執行各項緝毒專案，積極查緝各類毒品案件，保護社會安全及防止民眾遭受不法侵害。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市王姓女子今年8月間在大里區開車自撞燈桿身亡，檢警查出王女有毒品反應。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓女子今年8月間在大里區開車自撞燈桿身亡，檢警查出王女有毒品反應。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子今天凌晨開車撞進西區一間茶行，釀8旬婦人身亡，現場滿目瘡痍，劉被驗出毒品反應。記者曾健祐／攝影
台中市劉姓男子今天凌晨開車撞進西區一間茶行，釀8旬婦人身亡，現場滿目瘡痍，劉被驗出毒品反應。記者曾健祐／攝影

毒品 毒駕 台中市

延伸閱讀

名人效應大麻氾濫 新北刑大偕緝毒犬出擊逮70人扣大量大麻

台中BMW男「高速直衝茶葉行」 熟睡老婦遭撞死…駕駛尿液驗出安毒

影／雲林2個月破獲上億元喪屍煙彈逮捕百餘人 今表揚表有功員警

影／「媽腰斷了」台中BMW直衝茶葉行老母慘死 孝子睡上鋪腦縫4針

相關新聞

台中BMW男「高速直衝茶葉行」 熟睡老婦遭撞死…駕駛尿液驗出安毒

台中劉姓男子今凌晨3點多毒駕開1輛藍色BMW轎車，行經西區五權西路疑似來不及轉彎，高速直衝撞進1樓的茶葉行，釀睡在隔間後...

北檢斬金行動第6波掃蕩 美樂集團洗錢要角1聲押2交保

台北地檢署偵辦全台最大「假出金電詐水房」，今天指揮新北市刑大發動第6波搜索，約談美樂集團洗錢要角羅姓男子、集團成員田姓、...

BMW男開車衝進茶行 8旬婦睡夢中遭撞亡！台中市今年毒駕已釀2死

台中市劉姓男子今天凌晨駕駛BMW轎車，撞進西區五權西路一間茶行，住在一樓的八旬李姓婦人被撞斷腰部身亡，劉被驗出有安毒反應...

名人效應大麻氾濫 新北刑大偕緝毒犬出擊逮70人扣大量大麻

大麻查緝量近年來暴增，繼去年查獲多名網紅吸食及持用大麻，新北警日前再度出擊，兵分多路至新莊、板橋、中永和、淡水等地查緝，...

影／雲林2個月破獲上億元喪屍煙彈逮捕百餘人 今表揚表有功員警

雲林檢警聯手強力緝毒，繼8月破獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯販毒集團，查扣市值高達5800萬元毒品，9月持續掃蕩，從雲林到...

海巡第10艘600噸級「蘇澳艦」 返抵台北港基地

海巡署委託中信造船公司打造的第10艘600噸級「蘇澳艦」，3日已自高雄港啟航抵達台北港海巡基地，昨天艦隊分署北機隊邀海巡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。