宜蘭警林破獲盜取扁柏案 查獲市價12萬元珍貴林木

宜蘭縣三星警方與農業部林業及自然保育署合作，昨天在縣內大同鄉蘭陽溪河床，查緝周姓男子涉嫌盜取2塊扁柏漂流木，總市價約新台幣12萬元，全案送辦。

宜蘭縣政府警察局三星分局今天表示，昨天清晨獲報，大同鄉蘭陽溪河床有車輛疑似盜取漂流木，立即與林保署宜蘭分署合作，順利在三星鄉街道上查獲現行犯周姓男子，當場查扣2塊扁柏漂流木及安非他命吸食器。

警方調查，周嫌涉嫌在蘭陽溪河床挖掘這2塊扁柏漂流木後，於載運時遭警方人贓俱獲，全案依違反森林法、刑法竊盜罪及毒品危害防制條例，移送台灣宜蘭地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾若發現可疑盜伐或載運木材情形，請立即撥打110通報，共同守護台灣珍貴山林。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885