宜蘭警林破獲盜取扁柏案 查獲市價12萬元珍貴林木
宜蘭縣三星警方與農業部林業及自然保育署合作，昨天在縣內大同鄉蘭陽溪河床，查緝周姓男子涉嫌盜取2塊扁柏漂流木，總市價約新台幣12萬元，全案送辦。
宜蘭縣政府警察局三星分局今天表示，昨天清晨獲報，大同鄉蘭陽溪河床有車輛疑似盜取漂流木，立即與林保署宜蘭分署合作，順利在三星鄉街道上查獲現行犯周姓男子，當場查扣2塊扁柏漂流木及安非他命吸食器。
警方調查，周嫌涉嫌在蘭陽溪河床挖掘這2塊扁柏漂流木後，於載運時遭警方人贓俱獲，全案依違反森林法、刑法竊盜罪及毒品危害防制條例，移送台灣宜蘭地檢署偵辦。
警方呼籲，民眾若發現可疑盜伐或載運木材情形，請立即撥打110通報，共同守護台灣珍貴山林。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言