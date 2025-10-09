名人效應大麻氾濫 新北刑大偕緝毒犬出擊逮70人扣大量大麻

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

大麻查緝量近年來暴增，繼去年查獲多名網紅吸食及持用大麻，新北警日前再度出擊，兵分多路至新莊、板橋、中永和、淡水等地查緝，還出動緝毒犬協助，成功搜出暗藏的毒品，共逮捕70多名吸毒嫌犯，起獲大麻、煙彈等毒品，詢後依毒品罪嫌送辦。

新北刑大表示，毒品大麻在國內愈趨氾濫，主因除名人網紅分享施用大麻之經驗，導致年輕族群間產生共享機制外，許多施用大麻民眾還在網路上組成同好社團、群組，以暗語進行大麻交易及利用虛擬貨幣支付，規避檢警查緝。

新北警在高檢署及新北地檢署檢察官指揮下，透過大數據分析鎖定可疑據點，上月（9月）23、24日持搜索票兵分多路至新莊、板橋、中永和、淡水等地展開查緝，新北警犬隊領犬員也率領緝毒犬配合查緝。緝毒犬配合刑大警員入屋緝毒，藉特殊的嗅聞能力成功在抽屜、行李箱、床底等處找出大麻毒品。警方查緝時發現嫌犯為避免遭警方查獲，將大麻裝進改裝的鋁罐中，還有嫌犯使用保溫水瓶吸食大麻水煙，但仍被警員及警犬搜出，讓大麻毒品及其施用器具無所遁形。

新北市刑大表示，毒品犯罪與財產犯罪、暴力犯罪皆密切相關，警方將持續加強打擊毒品犯罪，全面阻斷毒品流入市面，展現「毒品零容忍」的決心。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒蟲將大麻裝進保溫瓶內吸食。記者黃子騰／攝影
新北市刑大兵分多路查緝，並出動緝毒犬配合。記者黃子騰／攝影
緝毒犬示範從密封罐中嗅出裝有毒品的罐子。記者黃子騰／攝影
警方查扣大批大麻毒品。記者黃子騰／攝影
警方表示嫌犯將大麻裝進保溫瓶中吸食。記者黃子騰／攝影
