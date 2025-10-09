台中BMW男「高速直衝茶葉行」 熟睡老婦遭撞死…駕駛尿液驗出安毒

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中劉姓男子今凌晨3點多毒駕開1輛藍色BMW轎車，行經西區五權西路疑似來不及轉彎，高速直衝撞進1樓的茶葉行，釀睡在隔間後方上下舖的母子1死1傷，其中87歲李姓老婦腰部斷裂不治，兒子李姓屋主悲痛不已，檢警經採尿驗出劉體內有安非他命，將朝毒駕致死罪嫌偵辦。

台中第一分局調查，劉男（43歲）凌晨3點多駕駛藍色BMW，經西區五權西路、五權路口時，整輛車失控，撞入正前方的茶葉行，釀屋內在下舖熟睡中的李姓老婦（87歲）重傷死亡，上鋪的張姓兒子（61歲）後腦撕裂傷，肇事的劉同樣送醫，警方已向檢方聲請鑑定許可，釐清有無酒駕、毒駕。

附近民眾說，當時劉男從五權西路迎面而來，卻沒有轉彎宛如砲彈般，高速直直衝入茶葉行，現場一片狼籍，地板上滿滿殘垣斷瓦，就連劉男BMW的前車牌都還掉在現場。

據了解，劉男車禍後腦部也受傷，至今上午都呈現昏迷，後雖有稍微恢復意識，但仍無法開口說話，台中地檢署開立鑑定許可後，對劉抽血、採尿，驗出尿液中含有第二級毒品安非他命成分。

另劉男車上雖有扣到疑似含有俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯的電子煙，但該部分需再送鑑定確認，台中地檢署外勤檢察官郭逵今下午相驗遺體後，全案將朝毒駕致死罪嫌偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市西區五權西路上1間茶葉行，今凌晨遭1輛BMW失控撞入，釀屋主及其母親1死1傷。記者曾健祐／攝影
台中市西區五權西路上1間茶葉行，今凌晨遭1輛BMW失控撞入，釀屋主及其母親1死1傷。記者曾健祐／攝影

