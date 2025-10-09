聽新聞
海巡第10艘600噸級「蘇澳艦」 返抵台北港基地
海巡署委託中信造船公司打造的第10艘600噸級「蘇澳艦」，3日已自高雄港啟航抵達台北港海巡基地，昨天艦隊分署北機隊邀海巡之友總會、漁會、港務分公司、八里區公所等單位舉行祈福儀式祈求執勤任務平安順利。
安平級巡防艦是以海軍沱江級巡邏艦為藍本修改設計的双船體巡防艦，採用4部MTU高速主機，航速可達40節以上，且配置射程可達120米的高壓水砲及鎮海火箭彈武器系統、20機砲遙控砲塔各1門，平時執法可執行海上救火與強化護漁成效，戰時亦可裝載雄風飛彈模組發揮最大攻防效能。
為祈求新造蘇澳艦勤務執行順利、人船平安，北部地區機動海巡隊昨天下午舉行祈福儀式，由海巡委員廖德成主祭，並邀請當地八里區長坑國小舞獅團隊為典禮揭開序幕象徵驅邪納福，同時特別開放操船模擬教室讓與會人員體驗駕駛海巡艦船執勤。
