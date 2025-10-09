影／雲林2個月破獲上億元喪屍煙彈逮捕百餘人 今表揚表有功員警

雲林檢警聯手強力緝毒，繼8月破獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯販毒集團，查扣市值高達5800萬元毒品，9月持續掃蕩，從雲林到桃園、嘉、彰等地，陸續查獲中、小盤販毒網絡，不到1個月逮捕百餘人，前天更再破獲4支改造手槍，成效卓著，雲林縣長張麗善及警友會理事長吳政憲今天頒發獎金表揚有功人員，鼓勵持續打擊危害甚重的槍毒。

俗稱「喪屍煙彈」依托咪酯是麻醉物，食用可快速催眠和遺忘，常被加入電子煙油中，吸食後會肌肉不自主強力抽動，意識混亂、昏迷、肌躍症，如喪屍般渾身顫抖或昏厥，施用後駕車極易衍生重大傷亡事故。

雲林縣警局配合警政署「掃蕩依托咪酯類毒品專案」，從今年9月5日至26日，同步積極查緝毒品並取締毒駕，除雲林並同步跨轄至桃園、嘉義、彰化等縣市進行大掃蕩，短短21天共查獲97件111人，成效可觀，也顯示「喪屍菸彈」的氾濫與危害。

在專案行動中，有21件32人涉販責，施用及持有則有41件44人，毒駕也有35件35人，其中刑大偵三隊及科偵隊也破獲一處依托咪酯分裝廠，合計查扣依托咪酯菸油2519.8公克、依托咪酯粉末625公克，市值約4千8百萬元，可供2萬5千人施用，連同8月所偵破的毒品合計市值達逾億元，成果豐碩。

雲林縣長張麗善及警友會理事長吳政憲為今天頒發慰勉金表揚有功人員，並呼籲全民反毒，要民眾多關心子女，學校加強反毒教育，企業響應無毒職場，打造安全、健康的無毒家園。

雲林縣警局長黃富村並帶領當場宣誓持續打擊槍毒，從源頭阻斷供應鏈，強力掃蕩毒駕，保障民眾生命財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885