影／電腦包暗藏大麻花闖關 警開槍逮4嫌...偵破跨國運毒鏈
刑事局南部打擊犯罪中心查獲跨國運毒案，毒梟以「電腦包」名義報關，自英國送包裹來台闖關，寄至高雄的4個提包內層卻以真空袋包裝1.2公斤大麻花。警方以包追人，追緝接包人，曾鳴槍逮人，先後逮捕涉嫌指揮接送包裹的蔡姓男子等4人，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
刑事局南打中心表示，8月中旬接獲財政部關務署通報，發現1件來自英國的可疑國際包裹，包裹內層用真空袋及牛皮膠帶層層纏繞，企圖矇混過關，拆開後發現1.2公斤大麻花，市值約300萬元。
南部中心會同高雄警方組成專案小組，循線追查包裹流向，8月18日，警方在高雄市林園區查出收件人陳姓男子（25歲），警方按兵不動，當晚，另1名24歲的陳姓男子開車載30歲吳姓男子前往取貨，員警立即圍捕，吳驚覺事跡敗露，竟指示陳駕車衝撞要逃，警方對空鳴1槍警告，2人才就擒。
警方溯源追查，發現26歲蔡姓男子涉嫌在幕後指使接送貨，9月22日在高雄鼓山區拘提蔡男到案，並查扣現金50萬元、手機、K他命等毒品。全案依違反毒品危害防制條例，移送高雄地檢署偵辦，經檢察官複訊後，聲押蔡、陳、吳3人獲准。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
