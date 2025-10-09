雲林母檢舉兒與友吸毒 警方蒐證逮4人
今年除夕夜雲林縣斗南警分局接到母親檢舉兒子吸食毒品案，經半年蒐證，警方日前逮捕徐姓男子等4人並查扣依托咪酯等毒品，雲林縣長張麗善今天表揚相關執法人員。
雲林縣警察局今天舉辦雲林檢警聯手掃蕩槍毒記者會，各分局簡報查緝結果，張麗善至警察局頒發慰勉金，並呼籲民眾務必提高警覺，察覺有異狀時立即通報警察，共同打擊犯罪。
斗南警分局偵查隊長吳淑裕表示，警方在今年除夕夜接到一名婦人來電，指稱兒子與朋友在家吸食毒品，拜託警察協助。
警方利用科技偵查、調閱監視器等方式，歷經半年蒐證，日前逮捕徐姓男子等4人，並查扣3罐30多公克依托咪酯和數包毒品咖啡包，全案依法送辦，徐男等2人收押；事後警方接到婦人的感謝電話。
雲林縣警察局刑警大隊指出，今年9月5日起至26日期間，配合內政部警政署規劃的「掃蕩依托咪酯類毒品專案」，同步查緝毒品及取締施用毒品後駕車，除雲林縣外，亦同步跨轄至桃園、嘉義、彰化等縣市進行全面查緝大掃蕩。
根據警方統計，在專案行動中查獲97件111人，其中販賣部分共21件32人、施用及持有部分共41件44人，施用毒品後駕車部分共35件35人，並查扣依托咪酯菸油2519.8公克（市值新台幣4800萬元，可供2萬5000人施用）、依托咪酯菸彈76顆、依托咪酯粉末625公克。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
