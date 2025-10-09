高雄吸毒男公園持斧砸破老翁頭 「故意自陷精神障礙」判有罪

高雄41歲黃姓男子吸食安非他命後精神恍惚，在衛武營都會公園，持斧頭及拔釘器攻擊八旬老翁的頭部，導致對方頭骨骨折、頭皮撕裂傷，幸搶救後撿回一命。他雖因吸毒致精神狀態異常才攻擊人，但法官以「原因自由行為」應自負刑責，依殺人未遂罪及毒駕，判他2年10月徒刑。

判決指出，黃姓男子去年8月26日上午在住處吸食安非他命，當天下午騎機車到衛武營都會公園，見鄭姓老翁獨自停好機車，尾隨老翁進入園區，藉口詢問「有沒有打火機」，鄭翁回說沒有，他竟拿出隨身攜帶的拔釘器與斧頭，朝老翁後腦猛擊，致鄭翁頭骨骨折、頭皮撕裂傷。當時民眾見狀衝上制止，黃男才丟下凶器逃離，並報警將老翁送醫才挽回一命。

警方循線在黃住處逮捕他，檢測出尿液含高濃度安非他命。黃男供稱，當時精神恍惚，以為對方要害他，才動手攻擊，否認有殺人意圖。辯護人也主張他因吸毒導致妄想，缺乏完全辨識能力，應減刑。

不過，高雄地方法院根據監視畫面、證人證詞及醫療報告，認定黃男攻擊老翁頭部等致命部位，手段明顯具殺傷性，且攻擊後仍揮舞斧頭與民眾拉扯，顯示具有殺人未遂之不確定故意。

雖然黃男的鑑定報告，指他長期吸毒導致精神病變，但合議庭認為，黃男明知吸毒後會產生暴力與妄想行為仍執意施用毒器，屬「故意吸毒而自陷於精神障礙」的「原因自由行為」，可歸責於己，依法不得主張減刑。

法官審酌黃男犯罪手段凶殘，行為危險性高，除了殺人未遂罪，另也涉施用毒品後駕駛動力交通工具罪，兩罪併論量刑，判決2年10月。全案可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885