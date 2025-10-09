影／台中毒犯關不怕！出監從操舊業 拿沒用膛炸手槍嚇唬人落網

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子有毒品前科，今年初服刑期滿出監後，重操舊業，檢警掌握情資搜索，發現林男為防「黑吃黑」，持有一把改造手槍及子彈，但手槍已經「膛炸」無法擊發，林男也說「只能嚇人」，不過持有改造手槍仍屬5年以上重罪，警依法送辦，檢方近日偵結依毒品、槍砲等罪嫌起訴。

台中市刑大六隊在今年初偵辦毒品案溯源，發現有毒品前科的林姓男子（49歲），已因毒品案服刑期滿出監，但仍不改吸毒惡習，甚至重操舊業，販售毒品給下游藥腳，為規避查緝，經常變換住宿地點與使用車輛，不過仍被警方掌握行蹤。

警方今年2月間前往北區林男的落腳處收網，當場查扣改造手槍一把、子彈7發、海洛因4包、大麻3包、安非他命4包、吸食器、分裝袋、電子磅秤及手機等贓證物，毒品市價約4萬8000元，其中改造手槍已「膛炸」沒有辦法擊發，林男則說，「買來試槍就膛炸，沒法用，只能嚇人」。

警方移送後，檢方以重罪向台中地院聲請羈押獲准，台中地檢署近日偵結，依毒品、槍砲等罪嫌起訴林姓男子，移審台中地院。

台中市刑大大隊長紀延熹呼籲，毒品害人不淺，民眾應正視毒品問題，遠離毒品危害，不要因一時好奇、刺激而染上毒癮，除了傷身害命，也可能造成家庭破碎等憾事，警方將持續向上溯源追查槍枝及毒品來源，以維護社會治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市林姓男子涉嫌販毒，持已膛炸的改造手槍、子彈傍身，警方今年初收網抓人，檢方近日起訴。記者陳宏睿／翻攝
