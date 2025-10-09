影／半夜無人...情侶台中多處公園販毒 海巡破獲行動毒品倉儲
海巡署偵防分署台中查緝隊今年2月接獲疑似販毒情資，報請台中地檢署指揮，查獲一對情侶涉嫌販毒，在台中多處公園深夜販毒，在二人住處查扣大量毒品，檢察官已依毒品罪嫌起訴二人。
台中查緝隊持搜索票破獲台中販毒集團，共查獲第二級毒品大麻3961公克、毒品咖啡包296包、大麻菸油2867公克、大麻軟糖17公克、愷他命15公克、不明藥丸724公克等毒品，這些毒品約可供15萬人吸食，市價估逾1000萬元，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢察官已起訴二人。
專案小組經報請台中地檢署潘曉琪檢察官指揮後，長期偵蒐與利用大數據分析比對，循線追查出該集團毒品分裝、運輸、出貨等成員，並掌握渠等犯罪事證，待時機成熟後一舉破獲販毒集團中、小盤商，成功瓦解販毒鏈，有效阻絕毒品流入市面，保障民眾健康。
台中查緝隊逮捕涉嫌販毒的情侶39歲黃姓男子與34歲陳姓女子，二人涉嫌在台中市多處公園，利用半夜幾乎無人出現的時間在公園販毒。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
