21歲女被母拘禁3年枯瘦剩30多公斤餓死 她告別式只一人送行

台中21歲陳姓女子被母親拘禁房內3年，只剩30多公斤餓死，母親被收押，父親10萬元交保，中秋節當天陳女的告別式，只有姊姊一人送行，旁人看到不勝唏噓。

大甲21歲陳姓女子被50歲詹姓母親拘禁房間3年，被發現陳屍房內，體重只剩30多公斤，地方人士批詹女是虎媽，也感嘆虎毒不食子，她卻害死親生女兒。

陳女中秋節當天告別式，只有姊姊一人送行，遺體火化後入塔，葬儀社人員說，很少見過這麼簡易的儀式，許多獨居長者告別式，還有慈善單位到場送行。

據指出，陳女的小靈堂設在大甲殯儀館新館，靈堂列為不公開，只有以前二名高中要好的同學和親友到場捻香，6日中秋節中午，靈堂誦完經就離館，父親因習俗長輩不送晚輩禁忌，家屬只有姊姊到場。

