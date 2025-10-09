聽新聞
0:00 / 0:00
21歲女被母拘禁3年枯瘦剩30多公斤餓死 她告別式只一人送行
台中21歲陳姓女子被母親拘禁房內3年，只剩30多公斤餓死，母親被收押，父親10萬元交保，中秋節當天陳女的告別式，只有姊姊一人送行，旁人看到不勝唏噓。
大甲21歲陳姓女子被50歲詹姓母親拘禁房間3年，被發現陳屍房內，體重只剩30多公斤，地方人士批詹女是虎媽，也感嘆虎毒不食子，她卻害死親生女兒。
陳女中秋節當天告別式，只有姊姊一人送行，遺體火化後入塔，葬儀社人員說，很少見過這麼簡易的儀式，許多獨居長者告別式，還有慈善單位到場送行。
據指出，陳女的小靈堂設在大甲殯儀館新館，靈堂列為不公開，只有以前二名高中要好的同學和親友到場捻香，6日中秋節中午，靈堂誦完經就離館，父親因習俗長輩不送晚輩禁忌，家屬只有姊姊到場。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言