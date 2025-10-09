21歲女被母拘禁3年枯瘦剩30多公斤餓死 她告別式只一人送行

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中21歲陳姓女子被母親拘禁房內3年，只剩30多公斤餓死，母親被收押，父親10萬元交保，中秋節當天陳女的告別式，只有姊姊一人送行，旁人看到不勝唏噓。

大甲21歲陳姓女子被50歲詹姓母親拘禁房間3年，被發現陳屍房內，體重只剩30多公斤，地方人士批詹女是虎媽，也感嘆虎毒不食子，她卻害死親生女兒。

陳女中秋節當天告別式，只有姊姊一人送行，遺體火化後入塔，葬儀社人員說，很少見過這麼簡易的儀式，許多獨居長者告別式，還有慈善單位到場送行。

據指出，陳女的小靈堂設在大甲殯儀館新館，靈堂列為不公開，只有以前二名高中要好的同學和親友到場捻香，6日中秋節中午，靈堂誦完經就離館，父親因習俗長輩不送晚輩禁忌，家屬只有姊姊到場。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台中市21歲陳姓女子被母親拘禁房間3年，瘦到僅30多公斤餓死，中秋節當天告別式，只有姊姊送行。圖／讀者提供
台中市21歲陳姓女子被母親拘禁房間3年，瘦到僅30多公斤餓死，中秋節當天告別式，只有姊姊送行。圖／讀者提供

中秋節 母親 告別式

相關新聞

台中21歲陳姓女子被母親拘禁房內3年，只剩30多公斤餓死，母親被收押，父親10萬元交保，中秋節當天陳女的告別式，只有姊姊...

影／台中毒犯關不怕！出監從操舊業 拿沒用膛炸手槍嚇唬人落網

台中市林姓男子有毒品前科，今年初服刑期滿出監後，重操舊業，檢警掌握情資搜索，發現林男為防「黑吃黑」，持有一把改造手槍及子...

影／半夜無人...情侶台中多處公園販毒 海巡破獲行動毒品倉儲

海巡署偵防分署台中查緝隊今年2月接獲疑似販毒情資，報請台中地檢署指揮，查獲一對情侶涉嫌販毒，在台中多處公園深夜販毒，在二...

獨／高雄詐團「黑吃黑」爆青龍宮槍擊 槍手棄保潛逃交保金遭法院沒收

高雄梓官區青龍宮2023年10月間發生槍擊案，無辜廟公和2男受槍傷，原以為是宮廟糾紛，後警方查出是詐團成員私吞260萬，...

中科院飛彈火箭原料驚爆「洗產地」 豐益負責人及員工用陸製品涉詐

國防採購標案竟遭「洗產地」詐欺！豐益國際聯合公司陳姓負責人與張姓採購業務員，取得2.8億餘元飛彈火箭「過氯酸銨半成品」採...

萬華「喪屍煙彈」交易爆7男女混戰釀1死 北檢聲押2男獲准

混跡台北市萬華區的男子陳炳男，疑不滿為藥頭陳昶旭販售的「喪屍煙彈」有問題，10月6日找來友人李瑞騰、女友林欣儀前往陳炳男...

