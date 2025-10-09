獨／高雄詐團「黑吃黑」爆青龍宮槍擊 槍手棄保潛逃交保金遭法院沒收

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄梓官區青龍宮2023年10月間發生槍擊案，無辜廟公和2男受槍傷，原以為是宮廟糾紛，後警方查出是詐團成員私吞260萬，爆發元「黑吃黑」槍擊意外，開槍的詐團首腦是10餘年前曾帶頭飆車、綽號「小黑」的陳雍堂，陳男涉案棄保潛逃，橋頭地院裁定沒收10萬元交保金。

高雄梓官區蚵仔寮旁的青龍宮2023年10月15日上午7時許，傳出連續槍響，55歲蕭姓廟公在廟外遭3、4名男子開槍，槍聲大作，蕭姓廟公左手臂、腹部中彈，嫌犯逃離。

轄區警方在現場尋獲10顆彈殼，原以為是宮廟恩怨槍擊事件，經追查發現，現場另有2名男子背部、左手掌受槍傷，被同夥送醫，院方通報槍傷；後查出當天凌晨，25歲吳姓男子和10餘名同夥，在市區舞廳碰到詐團成員林姓男子，因吳質疑林旗下「車手」私吞260萬，雙方爆發衝突。

林男被押走，友人找來林姓、賴姓、呂姓3名少年，引發青龍宮槍擊案。警方追查發現，整起槍擊案疑為詐團贓款分配不均惹禍，逮獲16名涉案人，起獲4把長、短槍及58顆子彈。警方調查，這些少年在槍擊案發生的前一個月，和警方破獲以男子陳雍堂（35歲）為首的詐集是同一批人，陳男當時也在青龍宮槍擊現場，還坐在車上朝吳男這方開槍。

陳男落網後，警方發現陳14年前曾率手下砸店、押人，並將欠7萬元職棒簽賭賭債的黃姓男子，押到公園痛打，拖行示眾，被警方提報治平；另曾為了參加一名台商公祭，號召近200名黑衣人，大白天在市區狂飆，直衝殯儀館，也曾替人出面砍傷情敵。

陳男因殺人未遂等案判刑13年5月，2022年11月假釋；沒想到，又豢養少年，犯下詐團「黑吃黑」青龍宮槍擊案。陳因槍擊案被羈押，後獲10萬元交保。

橋頭地院裁定書指出，陳因殺人未遂等案，由洪姓女子具保10萬釋放；今年4月11日準備程序，按陳男戶籍地送傳票均遭退回，足認陳男無一定住居所；法院囑託高雄地檢署派員拘提陳亦未到庭，顯見已逃匿，裁定沒入10萬元保證金及實收利息。

男子陳雍堂（後排左）2023年10月間涉及高雄市梓官區青龍宮槍擊案，警方在美濃民宿將陳拘提到案。圖／讀者提供
男子陳雍堂（後排左）2023年10月間涉及高雄市梓官區青龍宮槍擊案，警方在美濃民宿將陳拘提到案。圖／讀者提供
岡山警分局警方破獲詐團黑吃黑引發的青龍宮槍擊案，共查獲3把短槍、1把長槍及65發子彈。本報資料照
岡山警分局警方破獲詐團黑吃黑引發的青龍宮槍擊案，共查獲3把短槍、1把長槍及65發子彈。本報資料照
高雄梓官區青龍宮2023年10月間驚傳槍擊3人受傷案；警方查出疑是詐團「黑吃黑」內訌，將涉案的吳姓男子拘提到案。圖／讀者提供
高雄梓官區青龍宮2023年10月間驚傳槍擊3人受傷案；警方查出疑是詐團「黑吃黑」內訌，將涉案的吳姓男子拘提到案。圖／讀者提供
2023年10月間高雄梓官區青龍宮傳槍響，廟公遭人開槍，手、腹中彈送醫搶救；鑑識人員採證在現場尋獲彈殼。本報資料照
2023年10月間高雄梓官區青龍宮傳槍響，廟公遭人開槍，手、腹中彈送醫搶救；鑑識人員採證在現場尋獲彈殼。本報資料照
詐團黑吃黑引爆青龍宮槍擊案，蕭姓廟公無辜中彈後倒在廟前台階，幸送醫撿回一命。本報資料照
詐團黑吃黑引爆青龍宮槍擊案，蕭姓廟公無辜中彈後倒在廟前台階，幸送醫撿回一命。本報資料照

槍擊 詐團 殺人未遂

