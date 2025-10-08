中科院飛彈火箭原料驚爆「洗產地」 豐益負責人及員工用陸製品涉詐

國防採購標案竟遭「洗產地」詐欺！豐益國際聯合公司陳姓負責人與張姓採購業務員，取得2.8億餘元飛彈火箭「過氯酸銨半成品」採購案，卻以陸製品透過越南廠商「洗產地」假冒，桃園地檢署依詐欺未遂及行使業務登載不實文書等罪嫌將2人起訴。

起訴指出，國家中山科學研究院於2021年核定編號YR10Z03P121PE-CS的「AP（Ammonium Perchlorate）過氯酸銨半成品等2項」，由中科院新北採購站辦理，採購中科院個專案計畫飛彈火箭AP量產及研製用料的2項AP半成品，總數量120萬公斤，預算金額達2億9520萬元，招標程序採開放式契約，且契約明訂，案內標的物原產地（含零組件）不得為大陸地區。

由於招標無廠商流標，中科院於是採用「指商採購」及「不分段標」邀請豐益國際聯合有限公司於2021年8月12、23日續辦此採購第2次及第3次招標，都只有豐益公司1家投標，且報價超過中科院底價而廢標，最終仍於同年月27日以2億8560萬元與豐益國際聯合公司萬成議價簽訂合約。

豐益公司46歲負責人陳永培與41歲採購業務張女明知合約規定不得有陸製品，為取得中科院AP半成品採購案並牟取暴利，陳男早於2020年9月起便洽詢中國大陸供應商購買AP半成品，擬以中轉至韓國後，偽充韓國產品，再運往國內作為中科院本案採購履約之用。

當與中科院簽訂合約後，陳與中國湖南洙津渡電化有限公司吳經理商議，以「洗產地」手法，購買該公司的AP半成品，偽充韓製品來規避，但陳發現，大陸價格每磅3-5美元，韓國則是每磅高達10美元且韓菲AP半成品出口國，造成「洗產地」的方式難以運作。

陳於是向中科院提出變更要求，2022年2、3月間，先後發函託詞新聞曝光，產品屬國防敏感議題，韓商拒供貨，要求中科院合意解約，隨後又偽稱已覓得越南供應商，但因烏俄戰爭致原料有限，要求中科院同意將合約產地變更為越南，並提供不實的越南供應商資料供審核。中科院系統、運送中心兩位副主任因此同意將合約產地變更。

陳男和張女隨即於2022年3月向大陸公司訂購1萬6000公斤AP半成品，約定先由中轉至某公司的越南公司進行「洗產地」，然後運送到中科院三峽光武院區料件庫除小組後，同年9月30日驗貨實，向中科院提交經駐越南辦事處認證的該公司保證書，以及自行登載不實的「品質保證書」與「切結書」，保證產品非大陸製品，成功通過第1階段書面審核。

中科院於同年10月3日進行第2階段開桶抽樣檢驗時，發現桶內竟然有中國湖南湘鄉市洙津渡電化有限公司的合格證，當場未予通過驗收，而未核付此批AP半成品總價371萬2320元貨款，案經法務部調查局桃園市調查處移送偵辦。

檢方認為，被告陳男與張女涉犯刑法詐欺未遂罪及行使業務登載不實文書罪，至於製作不實函文、品質保證書及切結書等低度行為，已為行使的高度行為吸收，將不另論罪，依法起訴。