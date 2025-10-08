快訊

萬華「喪屍煙彈」交易爆7男女混戰 北檢聲押2男獲准

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

混跡台北市萬華區的男子陳炳男，疑不滿為藥頭陳昶旭販售的「喪屍煙彈」有問題，10月6日找來友人李瑞騰、女友林欣儀前往陳炳男住處談判，過程中陳炳男不爽被打頭漏氣，撂來3人助陣反揍對方，7名男女在街頭大混戰，陳炳男一方位居弱勢，李瑞騰拿出水果刀將陳昶旭陣營的劉姓男子刺死，台北地檢署今晨依殺人等罪聲押禁見陳炳男、李瑞騰，法院傍晚裁定羈押。

檢方原本也以串滅證之虞聲押禁見林欣儀，但法院認為事證不足，當庭飭回。案發當日參與鬥毆的蘇姓、屠姓男子，警方也陸續通知到案製作筆錄，他們供稱當天原本在陳炳男家中聊天，因陳炳男突然上樓說被人毆打，為了幫陳炳男「討眉角」，才下樓幫忙助陣，當時一團混亂，不清楚打鬥動機為何，詢後請回。

據調查，42歲的陳炳男與50歲的陳昶旭平日混跡萬華地區，因陳炳男向陳昶旭購買依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）後，認為純度有添加其他成分，中秋節當天率領李瑞騰、林欣儀前往興師問罪，陳炳男下樓後，當場被對方巴頭嗆聲，陳炳男覺得丟臉，上樓撂蘇男、屠男、劉男持警棍等武器下樓助拳。

據了解，原本3打1的局面，因蘇男、屠男、劉男家加入後，反轉為4打3，加上陳炳男這方又有女生，形同「4打2」局面，李瑞騰不甘被壓制一直打，索性抽出水果刀還擊，並刺向劉男，未料場面失控釀出命案。

萬華警方獲報旋即在昆明街、貴陽街一帶發動搜索，逮捕行凶的陳炳男、李瑞騰及林欣儀，起出作案的水果刀等證物，同時也約談陳昶旭等人，陳炳男3人詢後移送北檢，由檢察官劉倍進行複訊。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

萬華區男子陳炳男、李瑞騰因「喪屍煙彈」交易與藥頭爆發衝突，釀出一死命案，檢方聲押禁見陳男、李男獲准。記者張宏業／攝影
萬華區男子陳炳男、李瑞騰因「喪屍煙彈」交易與藥頭爆發衝突，釀出一死命案，檢方聲押禁見陳男、李男獲准。記者張宏業／攝影

喪屍煙彈 北市

