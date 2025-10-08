幫領大陸走私來台毒品「喵喵」原料 男為2萬元報酬下場慘了

檢調今年5月下旬獲悉運毒集團自大陸運輸大量毒品來台情資，6月初隨即在桃園某報關行逮到欲領150公斤四級毒品的趙男，他坦承收2萬元代領遭羈押，桃園地檢署依毒品罪起訴，檢方依職權於判決確定前先行取樣，將此三級毒品「喵喵」先驅原料銷燬。

起訴指出，國際運毒集團於今年5月間，由真實姓名不詳男子「水源」夥同在中國大陸地區的運毒集團成員，將總計6大桶、毛重150公斤的第四級毒品，同時也是三級毒品「喵喵」先驅原料的「1-甲基苯基-1丙酮」，夾藏於罐裝貨物桶中，委託不知情的報關行運送至桃園國際機場華儲快遞專區。

40歲趙男是運毒集團成員，聽從代號「水源」及「黑衣男」等集團上游人士指示，今年6月8日晚間10時，收到「水源」的line通知，以2萬元代價，翌日凌晨3時30分，駕車前往台中市某遊藝場和「水源」會合。

9日上午6時又依照「水源」指示，駕車搭載「水源」前往新北市五股區接「黑衣男」後，3人同車前往桃園市桃園區某報關行領貨，途中「水源」於富國路某超商下車，推由「黑衣男」前往領貨，趙男則駕車在外等，詎料，「黑衣男」忘了帶證件領取未果。

趙男隨即駕車和「水源」將「黑衣男」送回新北市五股區，途中，對方詢問是否能代領時，他同意，同日中午12時車行至南崁交流道附近時，「水源」要求他將車停在離報關行有10分鐘車程的某處，「水源」先行離去，趙單獨前往取貨。

由於這批三級毒品「喵喵」先驅原料於今年5月27日抵台時，已遭財政部關務署台北關查獲，移送法務部調查局桃園市調處偵辦，取樣送調查局濫用藥物實驗室，鑑定出含有四級毒品「1-甲基苯基-1丙酮」，於是報請桃檢緝毒組檢察官蕭博騰指揮。趙落網後，檢方向法院聲請羈押禁見獲准，全案昨起訴移審後仍遭收押禁見。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885