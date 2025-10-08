快訊

檢警扣得第四級毒品「1-甲基苯基-1丙酮」6大桶，毛重150公斤，鑑定後純質淨重142餘公斤。示意圖：截自freepik

一名40歲趙姓被告自中國大陸運來大量第四級毒品「1-甲基苯基-1丙酮」，桃園地檢署接獲情資，隨即與警方共組專案小組，6月9日於蘆竹區成功逮捕趙姓被告，起出6桶毒品原料，毛重150公斤。該物質為第三級毒品「喵喵」的主要原料，趙男經訊問裁定羈押禁見，全案近日偵結，認其涉犯毒品危害防制條例第4條第4項之運輸第四級毒品等罪嫌，於昨（7）日提起公訴。

桃檢說明，今年5月間經法務部調查局桃園市調查處通報財政部關務署台北關獲知運毒集團自中國大陸地區運輸大量毒品進入我國之情資，隨即成立專案小組深入追查，經調取相關事證比對分析，於114年6月9日在桃園市蘆竹區逮捕被告，並扣得第四級毒品「1-甲基苯基-1丙酮」6大桶，毛重150公斤，鑑定後純質淨重142餘公斤。被告經檢察官訊問後，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢察官蕭博騰考量此件查獲毒品數量甚鉅，保管不易，且有侵害人體健康而危害保管人員安全之風險，是屬易生危險之物品，已於偵查終結前依刑事訴訟法、毒品危害防制條例及檢察機關辦理查獲毒品判決確定前銷燬作業辦法等規定，先行依檢察官職權核發命令取樣後銷燬，減少毒品保管風險、落實新世代反毒策略。

桃檢指出，此案扣得之第四級毒品「1-甲基苯基-1丙酮」是第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」，俗稱喵喵之先驅原料，且純度極高，若經製成新興毒品流入市面將造成極大危害，戕害國人身心甚鉅，所幸經檢調海關合力即時攔阻，展現政府截毒於關口、緝毒於境內之反毒決心。桃檢將會持續與緝毒機關合作，齊力打擊毒品犯罪，亦呼籲有心人士勿輕易以身試法，害人又害己。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本文章來自《桃園電子報》。原文：走私毒品闖入台灣！桃園檢警聯手攔截 銷燬150公斤原料

