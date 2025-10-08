苗栗隨機殺人「救人超人」曝心聲 慶幸擋了這兩刀把傷害降到最小

苗栗市10月1日隨機殺人案，見義勇為林姓男子腹、背部身遭刺2刀，他的心聲今天首曝，太太轉述慶幸擋了這2刀，如果刀傷在小孩子身上，或是有更多無辜受傷，把傷害降到最小。

48歲邱姓男子2日在苗栗市區，持水果刀刺傷2名國小女童及林男送醫救治，1名女童出院，另名女童及林男病情穩定，都從加護病房轉普通病房，縣長鍾東錦、苗栗市長余文忠等人今天到大千醫院探視，致贈16萬元的慰問金，妻女都陪伴林男，林太太轉述丈夫的心聲，「很慶幸是他擋了這2刀」。

林太太說，丈夫認為不然這刀傷是傷在孩子身上，真的沒辦法想像、完全沒辦法想像，也可能更多無辜的孩子會受傷，因為扭打的過程中，已經把過馬路的學童，驚慌疏散掉了，不然可能有更多的孩童受傷，這2刀讓這個事件傷害降到最小，丈夫承受這個傷害，還好平常有扛鐵、打球，身體還扣得住，撿回這一命了。