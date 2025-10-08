快訊

影／夾帶3千萬海洛英闖關失敗 2馬來西亞犯嫌為35K被捕

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導

關務署台北關與航警局安檢大隊今年6月間在桃機第一航廈進行入境旅客行李X光儀檢勤務時，發現一件自馬來西亞託運來台之行李X光顯像有異，待旅客提領後於以攔查，開箱後查獲第一級毒品海洛英，重達2.981公斤，市值超過新台幣3千萬元，全案依違反毒品危害防制條例報請桃檢指揮偵辦並於近日起訴。

航警局表示20多歲的馬來西亞籍犯嫌D落網後向警方坦承，他與另外一名同是馬來西亞籍的J嫌一同搭機來台，J嫌請他提領行李卻自己先行入境，航警局專案小組立即調閱監視器，發現J嫌入境後搭乘計程車前往於桃園市中壢區中美路某商務旅館，當天便持拘票拘提J嫌，現場扣得與其他犯嫌聯絡所用之手機1支。

J嫌及D嫌落網後供稱，2人在馬來西亞就認識，某天透過網路找到打工的機會，對方招待三天兩夜台灣旅遊，並提供每人約新台幣三萬五千元代價，請他們帶貨到台灣，到達台灣之後再回報，對方會請台灣這邊的人去找他們拿東西。

航警局呼籲，第一級毒品海洛英使用後無法集中精神，會產生幻覺，並出現昏睡、呼吸抑制、低血壓、瞳孔變小等斷癮症狀，提醒民眾勿好奇而接觸。製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新台幣三千萬元以下罰金。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

訊後，2人依違反毒品危害防治條例移送桃檢偵辦 。圖／航警局提供
航警循線拘提共犯J嫌。圖／航警局提供
海關及航警查獲2名馬籍犯嫌夾帶第一級毒品海洛英企圖闖關入境，重達2.981公斤，市值超過新台幣3千萬元。圖／航警局提供
馬來西亞 毒品 台幣

