館長陳之漢嗆斬首賴 刑事局將約詢

網紅「館長」陳之漢在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」，刑事局報新北地檢署指揮，昨已準備送達通知書，將通知陳到案說明，依煽惑他人犯罪、恐嚇危害安全罪偵辦。陳昨回應，他是在回應網友留言，卻被操作及造謠，「總統府沒事幹是不是？」

行政院長卓榮泰昨在立法院受訪說，言論自由若容許或歡迎鼓吹暴力殺害元首，政府卻沒有任何動作，「那將是一個漫無法紀的國家」，「請館長別忘記當年遭槍擊時，法律如何保護他的；今天法律也必須提出應有制裁，這是政府的態度」。

陳之漢昨到台北地方法院聲援民眾黨前主席柯文哲，他說當天是引述新聞及回應網友留言，拜託警政署去看全部直播，「我是愛台灣的，我是要把中國大陸的好，跟台灣人講」，卻被賴清德總統操作成「我要斬他的頭」，「總統府沒事幹是不是？」他是在回應留言，是在保護台灣，不要武統。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，館長直播講話本來就沒什麼尺度，主要是想表達對民進黨政府的不滿，「我從沒看到他做出超越法律尺度的事情」。

陳之漢本月五日直播談及下架民進黨、藍白合及大陸武統等議題，稱從新聞看到斬首打擊、精確斬首，「把賴清德的狗頭斬下來」，並向大陸喊話「兄弟我等你」、「我日也思夜也思」。