聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲批政治偵防 檢：作證避重就輕

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北報導

京華城、政治獻金案上午開庭，民眾黨前主席柯文哲（前右）在民眾黨主席黃國昌（前左）陪同下出席，受到支持者高喊加油，柯文哲邊走邊揮手致意。記者蘇健忠／攝影
京華城、政治獻金案上午開庭，民眾黨前主席柯文哲（前右）在民眾黨主席黃國昌（前左）陪同下出席，受到支持者高喊加油，柯文哲邊走邊揮手致意。記者蘇健忠／攝影

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲京華城、政治獻金案，昨傳喚柯作證。柯對於證物EXCEL檔案「工作簿」涉賄案情十六次拒絕證言，批檢察官追問捐款用於何種選務在「政治偵防」；檢察官則指柯避重就輕，證詞與事實有出入。

檢方昨針對EXCEL檔案「工作簿」詰問柯收款項細節，柯稱，會計師范有偉是他朋友，記不起來有無給錢，基隆市長謝國樑母親透過副市長邱佩琳轉交二百萬元部分，錢沒有私用，批檢方「你們在做政治偵防？刺探秘密？」

柯文哲稱，傳簡訊給立委黃珊珊「威京小沈，已給過，不要再找他，另外，他財務狀況不好」，當時是黃提議向企業家大額募款，但他決定走「小草路線」，「這就是簡訊的意思」。

檢方提示京華城改建「京華廣場」示意圖上柯以黃色便利貼手寫「ＴＯ：彭副，京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了」，問如何拿到示意圖？柯說沒印象。

檢方提示市長室行事曆，柯反問從何取得「難道現在又有人二室了嗎？」柯稱去威京總部見很多藍營大老，包括黃復興黨部主委，沒見過沈慶京。

柯稱，被撕碎字條寫「晶華→orange出國」是他想到許芷瑜出國真爽，只是在紙上隨便寫，檢察官卻從垃圾桶撿起來編故事。許芷瑜只是「買便當」，小錢會記、大錢不會管，妙天禪師給的一千萬元「難道我還要自己提嗎？」強調金錢保管與許芷瑜無關。

檢察官說，柯身為前台北市長高度，確實很多細節不清楚，但有些事情違背經驗法則。柯稱「橘子」沒經手大額款項，但她至少攜帶妙天禪師、「福添福」基金會執行董事邱清章交付的錢，也保管過四百萬元，柯的證詞與事實有出入。

柯文哲 京華城 許芷瑜

延伸閱讀

柯文哲作證「橘子」未經手大額款 檢察官批：保管過400萬避重就輕

京華城、政治獻金案開庭至18時 柯文哲揮手謝謝大家

赴威京集團總部和沈慶京見面？ 柯文哲：我是去見很多藍營大老

撕碎紙條「晶華→orange出國」啥意思？ 柯文哲：橘子出國真爽

相關新聞

館長直播嗆「把賴清德狗頭斬下」 刑事局最快今送達通知書約做筆錄

網紅「館長」陳之漢前天在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」，刑事局報新北地檢署指揮，最快今送達通知書給館長，將通知到案說...

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，今傳喚柯被告轉證人接受檢察官、共犯辯護人的詰問。威京集團主席沈慶京的律師「做...

遭詐千萬成白骨／諮商心理師：羞愧、自責壓垮被害人

彰化許男遭詐騙背債千萬元，失蹤一年多成白骨；台中日前發生家人遭詐騙，一家五口共同走上絕路。諮商心理師說，詐騙被害人常有羞...

館長陳之漢嗆斬首賴 刑事局將約詢

網紅「館長」陳之漢在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」，刑事局報新北地檢署指揮，昨已準備送達通知書，將通知陳到案說明，依...

柯文哲批政治偵防 檢：作證避重就輕

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，昨傳喚柯作證。柯對於證物EXCEL檔案「工作簿」涉賄案情十六次拒...

2死囚聲請再審／長期不執行死刑 竟成「可教化」證明？

死囚黃麟凱一月十六日伏法，距上回執行死刑隔四年九月；去年憲法法庭憲判八號判決後，檢察總長對提非常上訴態度不明，卅六名死囚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。