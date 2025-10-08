柯文哲批政治偵防 檢：作證避重就輕

京華城、政治獻金案上午開庭，民眾黨前主席柯文哲（前右）在民眾黨主席黃國昌（前左）陪同下出席，受到支持者高喊加油，柯文哲邊走邊揮手致意。記者蘇健忠／攝影

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，昨傳喚柯作證。柯對於證物EXCEL檔案「工作簿」涉賄案情十六次拒絕證言，批檢察官追問捐款用於何種選務在「政治偵防」；檢察官則指柯避重就輕，證詞與事實有出入。

檢方昨針對EXCEL檔案「工作簿」詰問柯收款項細節，柯稱，會計師范有偉是他朋友，記不起來有無給錢，基隆市長謝國樑母親透過副市長邱佩琳轉交二百萬元部分，錢沒有私用，批檢方「你們在做政治偵防？刺探秘密？」

柯文哲稱，傳簡訊給立委黃珊珊「威京小沈，已給過，不要再找他，另外，他財務狀況不好」，當時是黃提議向企業家大額募款，但他決定走「小草路線」，「這就是簡訊的意思」。

檢方提示京華城改建「京華廣場」示意圖上柯以黃色便利貼手寫「ＴＯ：彭副，京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了」，問如何拿到示意圖？柯說沒印象。

檢方提示市長室行事曆，柯反問從何取得「難道現在又有人二室了嗎？」柯稱去威京總部見很多藍營大老，包括黃復興黨部主委，沒見過沈慶京。

柯稱，被撕碎字條寫「晶華→orange出國」是他想到許芷瑜出國真爽，只是在紙上隨便寫，檢察官卻從垃圾桶撿起來編故事。許芷瑜只是「買便當」，小錢會記、大錢不會管，妙天禪師給的一千萬元「難道我還要自己提嗎？」強調金錢保管與許芷瑜無關。

檢察官說，柯身為前台北市長高度，確實很多細節不清楚，但有些事情違背經驗法則。柯稱「橘子」沒經手大額款項，但她至少攜帶妙天禪師、「福添福」基金會執行董事邱清章交付的錢，也保管過四百萬元，柯的證詞與事實有出入。