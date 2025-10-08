聽新聞
0:00 / 0:00
遭詐千萬成白骨／諮商心理師：羞愧、自責壓垮被害人
彰化許男遭詐騙背債千萬元，失蹤一年多成白骨；台中日前發生家人遭詐騙，一家五口共同走上絕路。諮商心理師說，詐騙被害人常有羞愧、自責感，若影響生活或有輕生念頭，建議尋求專業幫助。
警政署統計，今年七至九月全國受理假投資詐騙案六六○五件，財損一○五億元，九月單月通報詐騙案一萬四千多件，假投資詐騙名列第二，財損廿六億餘元。
台中市刑大經濟組長林澤聰說，詐騙手法不斷翻新，話術除傳統假親友借錢詐騙，也會利用時下流行的投資飆股、加密貨幣，吸引被害人上鉤。
林澤聰說，詐團會找有工程師背景同夥，設置假投資網站、軟體，並與地下錢莊、不肖代書、貸款代辦業者結合，騙被害人抵押房地產借款，再派車手取款，複合型「一條龍式」犯罪結構，被害人想逃都逃不掉；提醒若有牽涉金錢，務必以一六五反詐專線查證。
台中市諮商心理師公會理事長王郁茗說，民眾遭詐承受金錢、心理雙重打擊，第一反應多是「自己太笨、拖累家人」，羞愧與自責加劇孤立無助感，常不敢求助。
王郁茗說，民眾若遭詐騙，要建立不是自己愚蠢、貪心，而是「歹徒精心設計的犯罪」，除報警求助，透過規律作息、找信任的人傾訴，設定「小而具體」生活目標，緩解崩潰失控情緒。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言