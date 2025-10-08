聽新聞
遭詐千萬成白骨／諮商心理師：羞愧、自責壓垮被害人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

彰化許男遭詐騙背債千萬元，失蹤一年多成白骨；台中日前發生家人遭詐騙，一家五口共同走上絕路。諮商心理師說，詐騙被害人常有羞愧、自責感，若影響生活或有輕生念頭，建議尋求專業幫助。

警政署統計，今年七至九月全國受理假投資詐騙案六六○五件，財損一○五億元，九月單月通報詐騙案一萬四千多件，假投資詐騙名列第二，財損廿六億餘元。

台中市刑大經濟組長林澤聰說，詐騙手法不斷翻新，話術除傳統假親友借錢詐騙，也會利用時下流行的投資飆股、加密貨幣，吸引被害人上鉤。

林澤聰說，詐團會找有工程師背景同夥，設置假投資網站、軟體，並與地下錢莊、不肖代書、貸款代辦業者結合，騙被害人抵押房地產借款，再派車手取款，複合型「一條龍式」犯罪結構，被害人想逃都逃不掉；提醒若有牽涉金錢，務必以一六五反詐專線查證。

台中市諮商心理師公會理事長王郁茗說，民眾遭詐承受金錢、心理雙重打擊，第一反應多是「自己太笨、拖累家人」，羞愧與自責加劇孤立無助感，常不敢求助。

王郁茗說，民眾若遭詐騙，要建立不是自己愚蠢、貪心，而是「歹徒精心設計的犯罪」，除報警求助，透過規律作息、找信任的人傾訴，設定「小而具體」生活目標，緩解崩潰失控情緒。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

詐騙 地下錢莊 律師 心理治療

延伸閱讀

相關新聞

館長直播嗆「把賴清德狗頭斬下」 刑事局最快今送達通知書約做筆錄

網紅「館長」陳之漢前天在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」，刑事局報新北地檢署指揮，最快今送達通知書給館長，將通知到案說...

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，今傳喚柯被告轉證人接受檢察官、共犯辯護人的詰問。威京集團主席沈慶京的律師「做...

遭詐千萬成白骨／諮商心理師：羞愧、自責壓垮被害人

彰化許男遭詐騙背債千萬元，失蹤一年多成白骨；台中日前發生家人遭詐騙，一家五口共同走上絕路。諮商心理師說，詐騙被害人常有羞...

館長陳之漢嗆斬首賴 刑事局將約詢

網紅「館長」陳之漢在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」，刑事局報新北地檢署指揮，昨已準備送達通知書，將通知陳到案說明，依...

柯文哲批政治偵防 檢：作證避重就輕

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，昨傳喚柯作證。柯對於證物EXCEL檔案「工作簿」涉賄案情十六次拒...

2死囚聲請再審／長期不執行死刑 竟成「可教化」證明？

死囚黃麟凱一月十六日伏法，距上回執行死刑隔四年九月；去年憲法法庭憲判八號判決後，檢察總長對提非常上訴態度不明，卅六名死囚...

