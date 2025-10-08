聽新聞
假網友、假律師、假地政士連環騙 他遭詐千萬失蹤1年…成紅衣白骨

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

許姓男子因被詐騙以房產抵押借錢，損失千萬，他失聯一年後，中秋節被家屬發現陳屍在家族果園外廁所，身穿紅衣但已成白骨，志工在陳屍地設香案祭拜。圖／「快樂天堂基金會」董事長張雪如提供
許姓男子因被詐騙以房產抵押借錢，損失千萬，他失聯一年後，中秋節被家屬發現陳屍在家族果園外廁所，身穿紅衣但已成白骨，志工在陳屍地設香案祭拜。圖／「快樂天堂基金會」董事長張雪如提供

彰化縣許姓男子因網路交友詐騙投資虛擬幣，又遭假律師、假地政士連環詐，以房產地下錢莊借錢，損失上千萬元，他報案後去年八月八日父親節失聯，前天中秋節被哥哥發現身穿紅衣陳屍在家族果園外廁所，已成白骨。

據了解，五旬許男原家境小康，與妻子經營冷飲店；前年四、五月間遭詐騙，詐團以網路交友誘騙，鼓吹投資虛擬貨幣賺錢，許踏入連環詐騙陷阱。

許男曾向彰化縣議員、快樂天堂基金會董事長張雪如求助。張雪如說，許男先被詐騙買虛擬幣，為拿回投資的錢，向親友借更多錢投入，走投無路之際，看到網路廣告「你被詐騙嗎？律師幫你拿回來」，結果又被詐團假冒的律師、地政士詐騙，以房產向地下錢莊借錢。

張雪如說，後來錢莊來討錢，許家陷入恐懼中，最後賣房子都不夠還錢，為了不連累家人許還申請破產；她前年陪許男報警，當時他怕妻女擔心，不肯說被騙多少錢。

許的哥哥中秋節回近十公里遠老家果園拜拜，在果園外廁所發現許男身穿紅衣，已成白骨，檢警初步確認身分，採檢體比對ＤＮＡ。張雪如說，家屬如今連辦後事都有困難，基金會志工先協助辦後事。

張雪如說，詐團分好幾組不斷詐騙，被害人剝好幾層皮；許曾發簡訊「我這件案子複雜到都想不通為什麼會這樣子，我也完全失去思考能力，我現在只想解決銀行端的債務而已」。

許男當時小額借貸被騙，寄提款卡到超商，詐團派陳姓車手領走提款卡，陸續以網路購物訂單有異，詐騙十人匯款共四十八萬元；檢警逮捕陳，法院判刑二年。假冒律師或地政士行騙則還在調查。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

詐騙 律師 房產 地下錢莊 破產

