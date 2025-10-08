聽新聞
0:00 / 0:00

2死囚聲請再審／長期不執行死刑 竟成「可教化」證明？

聯合報／ 本報記者王宏舜

死囚黃麟凱一月十六日伏法，距上回執行死刑隔四年九月；去年憲法法庭憲判八號判決後，檢察總長對提非常上訴態度不明，卅六名死囚擔心「隨時執行」，紛提再審「卡案自保」。諷刺的是二日苗栗發生隨機殺人案，邱姓男子先前砍人入獄十年，出獄後又在同一地點濫砍三人，司法再度被質疑「都在幫助壞人」。

憲判八號判決雖認死刑合憲，但對判處死刑與執行死刑設下重重關卡，遭質疑「實質廢死」。當時聲請釋憲的卅七名死囚，除大法官點名、有精神疾患的沈岐武、林旺仁和林于如二年內不得執行死刑外，其餘死囚仍有改判刑度機會。過去死囚擔心遭槍決，拚命提再審或聲請釋憲拖延執行，屢遭國人詬病法務部「自訂」執行死刑規則，間接不執行死刑，讓死刑犯豁免應有懲罰。

黃麟凱是聲請釋憲的卅七名死囚之一，他勒死王姓前女友母女，殺害王女前還先性侵逞慾。黃在聲請書上大言不慚說，如果死刑的目的是要威嚇避免殺人犯罪或撫慰被害者傷痛，「沒有任何實證可佐死刑可以達到目的」，只是聲請釋憲這步走完了，他身上沒「案子」進行中，成了法務部執行死刑的對象。

黃伏法後，其他死刑犯一波波聲請再審，或是聲請閱覽評議簿，檢查合議庭法官是否如憲判八號規定以「一致決」判死。也有死囚認為要判斷有無教化可能，應透過對個人過去行為與當前表現，預測未來可塑性，所謂「新證據」就是「關押至今在監表現狀況」，因此聲請再審。但政府長時間不執行死刑，讓死刑定讞者過了十、廿年仍安然在世，他們反倒聲請從關押迄今的輔導紀錄來證明「自己很乖」，豈不荒唐？

「中山之狼」徐偉展律師翁國彥昨天直白轉述「他認為執行很久，希望能出監」，希望死裡逃生的理由，聽在國人耳中，是不是被害者家屬心頭那句「司法都在幫助壞人」？

死刑 死囚 最高法院 司法

延伸閱讀

顏正國肺腺癌末期驟逝！昔誤入歧途面臨死刑 享年50歲

最難過的中秋節 苗栗隨機殺人事件「救人超人」女兒盼落實死刑

縱火釀5命大法官指名死囚林旺仁暫獲免死金牌 他握拳求法官開啟再審

死囚14年未槍決 「中山之狼」稱關太久想出監...犯何罪竟講不出來

相關新聞

館長直播嗆「把賴清德狗頭斬下」 刑事局最快今送達通知書約做筆錄

網紅「館長」陳之漢前天在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」，刑事局報新北地檢署指揮，最快今送達通知書給館長，將通知到案說...

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，今傳喚柯被告轉證人接受檢察官、共犯辯護人的詰問。威京集團主席沈慶京的律師「做...

遭詐千萬成白骨／諮商心理師：羞愧、自責壓垮被害人

彰化許男遭詐騙背債千萬元，失蹤一年多成白骨；台中日前發生家人遭詐騙，一家五口共同走上絕路。諮商心理師說，詐騙被害人常有羞...

館長陳之漢嗆斬首賴 刑事局將約詢

網紅「館長」陳之漢在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」，刑事局報新北地檢署指揮，昨已準備送達通知書，將通知陳到案說明，依...

柯文哲批政治偵防 檢：作證避重就輕

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，昨傳喚柯作證。柯對於證物EXCEL檔案「工作簿」涉賄案情十六次拒...

2死囚聲請再審／長期不執行死刑 竟成「可教化」證明？

死囚黃麟凱一月十六日伏法，距上回執行死刑隔四年九月；去年憲法法庭憲判八號判決後，檢察總長對提非常上訴態度不明，卅六名死囚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。