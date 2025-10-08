定讞14年未槍決 2死囚聲請再審

死囚「中山之狼」徐偉展聲請再審，台灣高等法院昨開訊問庭，徐坐輪椅出庭稱「關很久想出監」。記者林伯東／攝影

「中山之狼」徐偉展，及犯下基隆「女人心卡拉ＯＫ店」縱火五死案的林旺仁十四年前遭判死刑定讞，至今未伏法，兩人分別聲請再審；台灣高等法院昨開訊問庭，兩人不約而同主張要鑑定「教化可能性」。徐偉展坐輪椅出庭，法官詢問對罪名的主張，律師團竟答不出來，徐說因羈押廿八年「關很久想要出監」。

五十三歲徐偉展和潘姓表弟一九九六年國慶日深夜，在台北市偷計程車，由徐駕車、潘裝酒醉躺在後座，在士林搭載柯姓女子，用手銬銬住她，將車開到新店廢棄空屋搶劫財物，因擔心曝光，將柯女帶到附近山區香蕉林電擊、勒頸窒息死亡，再掘坑埋屍。

徐二○一一年被判死刑，他除殺害柯女，也被控同年六月搶劫性侵一名女子，十月與潘姓表弟、賴姓少年用計程車綁架張姓、莊姓兩女子性侵，張女是孕婦。

徐偉展律師團昨表示，根據去年憲判八號判決意旨，死刑案應罪刑相當，量刑應考慮加重因子或減輕、免刑事由，前年憲判二號判決也有相關見解，原判決未充分考量徐教化可能性，僅以「泯滅人性、罪無可逭」就判死，未斟酌教化、更生、再社會化可能性。律師團聲請調查一九九七年迄今徐偉展是否有教化可能性，稱有再審必要。

犯下基隆卡拉ＯＫ縱火五死案的林旺仁（中）聲請再審，台灣高等法院昨天開訊問庭。記者林伯東／攝影

林旺仁不滿妻子去基隆卡拉ＯＫ店上班，數度打電話到店裡質問和員工爭執；二○○四年六月十六日晚間，林朝卡拉ＯＫ店樓梯扔汽油瓶並引燃，釀五死。法院審理時林雙手交叉胸前說「我有神經病，我最大」，一再以腦部受傷、會忘事卸責。二○一一年最高法院判死刑。

律師團說，林理解資訊能力不足，無法替自己有效辯護，希望調取輔導、用藥紀錄，和基隆地檢署的二筆偵訊錄音帶，了解林自我辯護能力是否足夠。檢察官質疑這是強制辯護案件，有辯護人在場。

憲判八號判決點名林旺仁領有中度精神障礙手冊，和「情感性精神病」患者沈岐武、有憂鬱症和睡眠障礙的林于如在相關機關修法前，不能執行死刑。昨天兩聲請案均候核辦。