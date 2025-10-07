館長直播嗆「把賴清德狗頭斬下」 刑事局最快今送達通知書約做筆錄

網紅「館長」陳之漢前天在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」，刑事局報新北地檢署指揮，最快今送達通知書給館長，將通知到案說明，依煽惑他人犯罪、恐嚇危害安全罪偵辦。

刑事局、數個縣市警察局均接獲告發，刑事局偵七大隊昨報新北檢指揮偵辦，與館長現住地轄區的新北市林口警分局共辦，最快今送達通知書給館長，將通知到案說明，預計詢後函送新北檢。據了解，警察機關通知書會載明應到時日，若被通知人欲提前或延後，可聯絡承辦人員約時間。

館長前天直播談及下架民進黨、藍白合及兩岸一家親、大陸武統等議題，表示從新聞看到斬首打擊、精確斬首，「把賴清德的狗頭斬下來」，並向大陸喊話「兄弟我等你」、「我日也思夜也思」。

刑事局昨表示，直播公開提及斬首總統等煽動暴力言論，涉及違反刑法第153條煽惑他人犯罪、305條恐嚇危害安全罪，蒐集相關事證報新北檢指揮偵辦。

刑事局表示，我國作為成熟民主國家，憲法保障人民的言論自由為不可或缺的基本權利；然而，任何自由皆非毫無界限，言論自由的行使，必須建立在尊重他人權益、不煽動暴力與不危害公共安全的基礎上，網路空間並非法外之地，所有發言須受法律規範，行為人須為其言論負起相關法律責任。