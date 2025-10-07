快訊

「好小子」顏正國驚傳肺腺癌病逝 衛福部籲注意肺部7大「求救信號」

再下一城！家寧爸媽告Andy不起訴 新北地檢署曝原因

晶片五五分？賴總統喊話川普「台美利益相扣」 外媒揭矽盾奏效有3關鍵

館長直播嗆「把賴清德狗頭斬下」 刑事局最快今送達通知書約做筆錄

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

網紅「館長陳之漢前天在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」，刑事局報新北地檢署指揮，最快今送達通知書給館長，將通知到案說明，依煽惑他人犯罪、恐嚇危害安全罪偵辦。

刑事局、數個縣市警察局均接獲告發，刑事局偵七大隊昨報新北檢指揮偵辦，與館長現住地轄區的新北市林口警分局共辦，最快今送達通知書給館長，將通知到案說明，預計詢後函送新北檢。據了解，警察機關通知書會載明應到時日，若被通知人欲提前或延後，可聯絡承辦人員約時間。

館長前天直播談及下架民進黨、藍白合及兩岸一家親、大陸武統等議題，表示從新聞看到斬首打擊、精確斬首，「把賴清德的狗頭斬下來」，並向大陸喊話「兄弟我等你」、「我日也思夜也思」。

刑事局昨表示，直播公開提及斬首總統等煽動暴力言論，涉及違反刑法第153條煽惑他人犯罪、305條恐嚇危害安全罪，蒐集相關事證報新北檢指揮偵辦。

刑事局表示，我國作為成熟民主國家，憲法保障人民的言論自由為不可或缺的基本權利；然而，任何自由皆非毫無界限，言論自由的行使，必須建立在尊重他人權益、不煽動暴力與不危害公共安全的基礎上，網路空間並非法外之地，所有發言須受法律規範，行為人須為其言論負起相關法律責任。

刑事局指出，警政署呼籲社會大眾，應理性辨識網路訊息，切勿模仿、散播或助長違法言論，民主社會的珍貴價值在於理性溝通與相互尊重，絕不容許以暴力言論破壞社會秩序；請民眾共同維護優質的網路環境，堅守法治底線，勿因一時情緒而以身試法。

網紅「館長」陳之漢在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」。圖／翻攝自YouTube「館長惡名昭彰」
網紅「館長」陳之漢在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」。圖／翻攝自YouTube「館長惡名昭彰」

網路直播 館長 賴清德 恐嚇 陳之漢

延伸閱讀

民眾黨被喊勿成暴力仇恨代名詞 吳怡萱嗆：綠稱第二沒人敢說第一

館長不怕喊「斬首賴清德」分案偵辦 帶100份麥當勞現身法院

館長嗆斬首 賴清德總統：我不貪不取 仇恨言論對國家沒好處

館長嗆斬首 民進黨籲民眾黨：勿成社會暴力與仇恨代名詞

相關新聞

館長直播嗆「把賴清德狗頭斬下」 刑事局最快今送達通知書約做筆錄

網紅「館長」陳之漢前天在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」，刑事局報新北地檢署指揮，最快今送達通知書給館長，將通知到案說...

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，今傳喚柯被告轉證人接受檢察官、共犯辯護人的詰問。威京集團主席沈慶京的律師「做...

最難過的中秋節 苗栗隨機殺人事件「救人超人」女兒盼落實死刑

苗栗市48歲邱姓男子10年後再犯隨機殺人案，林姓被害人腹、背部身遭刺2刀，他的女兒今天表示是最難過的中秋節，想為台灣的社...

柯文哲作證「橘子」未經手大額款 檢察官批：保管過400萬避重就輕

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，今傳喚柯作證。柯於檢方攻擊EXCEL檔案大幅行使拒絕證言權，又證稱與威京集團...

嘉義水上鄉殺夫案 檢方以重罪嫌疑續押妻偵辦

嘉義縣水上鄉今年8月6日凌晨發生夫妻口角釀命案，黃姓妻子涉嫌持水果刀刺死丈夫莊男遭羈押。因羈押期限屆滿，嘉義地檢署今天表...

押了！逃票把台鐵站員推落鐵軌 台中街友涉殺人未遂遭羈押

台中市陳姓街友昨天下午無票跑進台鐵五權站，站員前往月台攔阻，陳拒絕查驗票後，將站員推落軌道內，隨即逃離現場，站員受有骨折...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。