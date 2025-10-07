柯文哲作證「橘子」未經手大額款 檢察官批：保管過400萬避重就輕

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，今傳喚柯作證。柯於檢方攻擊EXCEL檔案大幅行使拒絕證言權，又證稱與威京集團主席沈慶京不談「京華城」、秘書「橘子」許芷瑜不處理大額款等，檢方表示，柯違背經驗法則，證詞避重就輕。

公訴檢察官廖彥鈞說，柯回答了很多次「不知道」，以柯身為前台北市長高度，確實很多細節不清楚，但有些事情不知道就違背經驗法則、論理法則。

廖說，柯證稱A1-37硬碟為自己所有，且親筆書2023年2月23日備份，但備份來源？財務資料夾內容？何人製作？柯一概不知；柯證稱基隆市副市長邱佩琳、競辦主任周芳如有幫忙募款，也證稱確實透過「橘子」交付款項，已證明「工作簿」記載屬實。

檢方指出，「工作簿」檔案涉及敏感內容，柯證稱黨內不會有人跟他報告誰捐了多少錢？但難以想像除柯以外，有誰可以同時掌握資訊做出檔案？

檢方表示，柯文哲證稱「小沈給過了」，是因為立委黃珊珊當時要募款，柯認為不要跟大企業大額募款，還說「給過了」是指沈給過很多幫助，如果說法屬實「為何不直接跟黃珊珊表示一律拒絕大額募？」

此外，公訴檢察官認為，柯2018年5月批示「威京小沈給我一份陳情書」、「我問他為何不一次提出」，代表沈有當面交付陳情書給柯，不過，柯卻證稱沈從來不跟他談京華城案，不是事實。

檢方說，柯文哲在搜索前撕毀的紙條記載「晶華→orange出國」，柯解釋是把arrange寫成orange，又說是在書寫過程想到許芷瑜出國才寫錯，但柯至少證稱「晶華」是寫錯，所以這段文字確實就是在寫京華城案，之後也才有「家人出國避風頭」的事。

檢方指出，柯文哲說「橘子」沒有經手大額款項，不過，依柯、周芳如的證詞，「橘子」至少曾攜帶「妙天」禪師與福添福基金會執行董事邱清章交付的款項，也保管過400萬元，事實也與柯的證詞有出入。