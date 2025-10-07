快訊

最難過的中秋節 苗栗隨機殺人事件「救人超人」女兒盼落實死刑

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市48歲邱姓男子10年後再犯隨機殺人案，林姓被害人腹、背部身遭刺2刀，他的女兒今天表示是最難過的中秋節，想為台灣的社會案件及司法問題說說，司法改革不要再有下一個受害者，希望可以真正落實死刑

48歲邱姓男子2日在苗栗市區，持水果刀刺傷2名國小女童、見義勇為林男送醫救治，1名女童出院，另名女童及林男病情穩定，都從加護病房轉普通病房，林男女兒今天下午在網路表示，「這是我們家最難過的中秋節」，體悟很深也很多記者詢問她的看法，這邊統一回覆，想在這天為台灣的社會案件及司法問題說說話，司法改革不要再有下一個受害者 。

她說，從來沒有想過，新聞裡那種隨機殺人事件，會發生在自己家人身上，她希望可以真正落實死刑，因為這種人吸毒二犯，已經沒有可教化的可能，如果又放出來，會再次對無辜民眾的安全造成威脅，請政府及執政黨正視並改善治安問題，隨機砍人事件頻傳，就是司法制度不健全與社會安全網破裂所造成的後果，「這次是我爸爸，下一次又會是誰？」為什麼類似的事件一再發生？

她希望政府與司法體系能認真檢討整個制度，包括假釋與出獄後的追蹤機制、社區安全防護、精神醫療與輔導資源。並不是單純要求死刑或無期徒刑，而是希望這樣的悲劇不再重演，受害者家屬的痛苦與恐慌，究竟有誰能夠真正理解和承擔？要有多少無辜的生命受到傷害，才會真正引起社會及政府對這個問題的關注？

她認為如果兇手在10年前第一次犯案，就被依法處以死刑，今天的悲劇就不會發生，爸爸也不會受到這麼嚴重的傷害，他前胸、後背各中1刀，並且傷及內臟及橫隔膜，到現在還呼吸困難，這樣的痛苦兇手永遠都無法理解，而身為家人，我們的心理又怎能承受這種傷害與陰影？

她說，當初沒有判邱死刑的是不是應該對這次的事件負上某些責任？如果司法系統不進一步檢討與改進，類似的悲劇隨時可能再次發生，不希望這樣的事情再度上演，也請政府及司法官員、法官認真考慮並落實相關政策，保障社會安全，避免更多家庭承受無法彌補的痛苦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

苗栗市區10月2日隨機殺人事件，腹、背部身中2刀的林姓男子女兒表達看法，希望司法改革，不要再有下一個受害者，可以真正落實死刑。圖／擷自馮啟彥臉書
苗栗市區10月2日隨機殺人事件，腹、背部身中2刀的林姓男子女兒表達看法，希望司法改革，不要再有下一個受害者，可以真正落實死刑。圖／擷自馮啟彥臉書

司法改革 死刑 中秋節 隨機殺人事件

