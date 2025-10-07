聽新聞
嘉義水上鄉殺夫案 檢方以重罪嫌疑續押妻偵辦
嘉義縣水上鄉今年8月6日凌晨發生夫妻口角釀命案，黃姓妻子涉嫌持水果刀刺死丈夫莊男遭羈押。因羈押期限屆滿，嘉義地檢署今天表示，被告涉殺人罪，屬10年以上重刑，且有逃亡、滅證之虞，仍有羈押原因及必要，已向法院聲請續押偵辦。
檢方表示，相驗發現死者頸部、胸部與背部共有多處刀傷，法務部法醫研究所解剖確認共有15處傷口，其中胸前與背後傷口貫穿心臟、肺臟，造成心臟穿刺破裂與氣血胸死亡。
案發當日凌晨1時許，水上鄉三和村傳出凶殺，警方接獲報案趕抵現場，發現莊男倒臥房內、身中多刀，送醫不治。黃女當時仍在現場，神情平靜，遭警方逮捕帶回偵訊。
據了解，黃女（30歲）與莊男（36歲）育有3名年幼子女，夫妻倆皆從事外送工作，長期因經濟及教養問題多次爭執，2019年起至去年共有6起家暴通報紀錄。事發當晚2人疑因金錢問題爭吵，丈夫離開房間後，黃女持刀追入對側房間，過程中疑情緒失控行兇。
該家庭為嘉義縣社會局關懷處遇個案，事發後已由親友緊急照顧3名幼子，並啟動安置評估及後續協助。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
