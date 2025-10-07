京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，今傳喚柯被告轉證人接受檢察官、共犯辯護人的詰問。威京集團主席沈慶京的律師「做球」問柯如何處理陳情案，柯感嘆，檢察官搞成這樣，一堆公務員不敢做事，輝達也不敢來。

沈慶京的律師詰問柯文哲含工作簿檔案扣案A1─37隨身硬碟出處，表示依偵訊紀錄顯示，至少有「主臥室電腦旁」、「臥室書桌內」、「床頭櫃」三處，柯稱，就他印象所及，應是在兒子房間搜出來的。

柯說，硬碟上「2023.02.03」的字跡確實是他的，徐問柯硬碟是怎麼「跑」進柯家？柯表示不清楚「但當時廉政官叫我簽字我就簽了」；柯稱，講來慚愧，他不懂如何掃描存檔，當了8年台北市長生活技能已退化，最近交保才購買一台掃描機。

關於基隆市副市長邱佩琳偵查、審判中為轉交獻金作證，由於邱女2024年10月8日到11月7日兩次作證間被鏡週刊社長裴偉找去問話，徐問柯如果知道邱女的筆錄因此不同，是否還會認為「邱佩琳說的都接受」？柯說，基本上邱女熱心、不害人，不過，偵查中他被關了2個月「可能當時變笨」。

柯文哲表示，2022年黨裡的人賴香伶、高虹安要選舉，逢人便開口要求支持、拜託，但不會去看別人帳戶，徐履冰問究竟有沒有在會計師范有偉家地下室收500萬元？柯說，范一定有幫忙，但不記得范的住家有地下室，表示「如果他說有，我說沒有，不是很奇怪？」

徐再問柯，究竟有沒有如檢察官起訴書稱在京華廣場開工現場收沈慶京1500萬元？柯說，檢察官因這個原因把他關了1年，動土典禮他到場後就離開，私下沒有與沈接觸；柯說，他的台北市長維安規模排「第三」，僅次於總統、行政院長「說開工典禮交付1500萬元，這是檢察官講的啊！」

徐履冰「做球」給柯文哲表述，提及柯於陳情案公文上以便利貼下指示之事，並指便條上寫京華城案「事涉重大」、「跨藍綠施壓」等，請柯說明。

柯文哲說，「跨藍綠施壓」指的是陳情人各黨各派都有，他處理京華城陳情案看到東西就會記下來，印象中廣場「西北角」有一票人陳情，原則上就是公務員合法辦公、不要坐牢，並且辦快一點。

徐履冰問為何台北市政府2016年初收到監察院糾正文，卻在2017年底才處理京華城的容積率？為什麼拖了近2年？

柯文哲表示，台北市政太多，市民受不了才會來陳情，每個局處都是「小王國」，可自行運作，除非有人抗議才他才會注意，再於晨會時解決；柯說，有什麼事就提出來討論，案子不要拖，市府有些案子擺了10幾年，以他外科醫生出身，最討厭這種情況。

柯文哲趁機對檢察官「放冷箭」，表示最近輝達是否進駐北士科引起爭議「北士科再這樣子搞下去，輝達怎麼敢來？」、「換個國家投資不就好了？」柯並說，檢察官搞成這樣「一堆公務員都不敢做事了」。