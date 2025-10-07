快訊

押了！逃票把台鐵站員推落鐵軌 台中街友涉殺人未遂遭羈押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓街友昨天下午無票跑進台鐵五權站，站員前往月台攔阻，陳拒絕查驗票後，將站員推落軌道內，隨即逃離現場，站員受有骨折傷勢，警方昨晚6時許查獲陳，今早依殺人未遂罪移送台中地檢署偵辦，檢方今天中午訊問後，以陳涉殺人重罪，有逃亡之虞，向台中地院聲請羈押，法院下午5時裁定羈押。

台中地檢署表示，承辦檢察官在今天中午完成訊問後，認涉案的陳男涉犯殺人未遂重罪，屬最輕本刑五年以上重罪，加上陳在犯後逃逸，有逃亡事實，已向台中地院聲請羈押，法院在下午已裁定羈押。

鐵路警察局台中分局台中分駐所在昨天下午3時44分許接獲台鐵站方通報，在台鐵五權車站發生站務人員跌落軌道，請警方到場協助。

經查，陳男（39歲）是街友，居無定所，因無票進站，經站務人員發現後追至月台層攔阻陳男，但陳男拒絕查驗票引發口角糾紛，講沒三句話，陳男突雙手推該站務人員導致跌落軌道，隨即逃離車站。

該站務人員腿部疑似骨折，立即送往醫院急救，警方掌握陳嫌逃離動線，已在昨晚6時在五權車站附近建國南路將陳逮捕歸案，全案今早10時許，依殺人未遂罪，移送台中地檢署偵辦。

鐵路警察局呼籲，有任何糾紛務必冷靜處理，切勿因一時衝動而誤觸法網，針對暴力行為「零容忍」，警方絕對強力執法、毋枉毋縱。

台中市陳姓男子昨天因逃票糾紛，在台鐵五權站將站員推落鐵軌，昨晚在車站附近落網。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子昨天因逃票糾紛，在台鐵五權站將站員推落鐵軌，昨晚在車站附近落網。記者陳宏睿／翻攝
台鐵五權站昨天下午驚傳站務員遭旅客推落落軌事故，導致該站員腿部受傷，所幸隨即爬上月台，沒有造成傷亡。圖／讀者提供
台鐵五權站昨天下午驚傳站務員遭旅客推落落軌事故，導致該站員腿部受傷，所幸隨即爬上月台，沒有造成傷亡。圖／讀者提供
台中市陳姓男子昨天因逃票糾紛，在台鐵五權站將站員推落鐵軌，今遭警方依殺人未遂罪送辦。記者陳宏睿／攝影
台中市陳姓男子昨天因逃票糾紛，在台鐵五權站將站員推落鐵軌，今遭警方依殺人未遂罪送辦。記者陳宏睿／攝影
台中市陳姓男子昨天因逃票糾紛，在台鐵五權站將站員推落鐵軌，今遭警方依殺人未遂罪送辦。記者陳宏睿／攝影
台中市陳姓男子昨天因逃票糾紛，在台鐵五權站將站員推落鐵軌，今遭警方依殺人未遂罪送辦。記者陳宏睿／攝影

殺人未遂 台鐵 骨折 街友

