警政署推出2026公益寫真月曆 刑警、警犬並肩畫面萌翻

警政署刑事局與微風慈善基金會、中華民國刑警之友協會今發布推出2026公益寫真月曆，以「警警相依」為題，透過刑警與警犬互動，展現守護社會的無聲力量，月曆義賣所得將全數捐贈保三總隊警犬分隊用於訓練、裝備及生活福利。

警政署署長張榮興說，2026年的公益月曆中，以「警警相依」為主題，紀錄刑警與警犬互動，毛小孩在治安工作中也扮演著重要角色，牠們在緝毒、偵爆上做一般員警做不到的事。

刑事局局長周幼偉說，保三警犬隊犬舍是接收海軍陸戰隊的舊犬舍，環境其實不是很健全，微風慈善基金會除了協助警犬隊，平時也幫助許多弱勢孩童，此次是刑事局與微風慈善基金會、刑警之友協會第3度合作；他在澎湖縣警局時缺乏關口查驗設備，也曾請保三警犬隊幫忙，印象深刻比利時狼犬特別厲害。

此次推出的月曆展現刑警、警犬並肩合作，生死與共的真摯情誼，在實務中，偵辦重大刑案、緝毒、搜救等，警犬始終與刑警並肩作戰，警犬不僅是最忠誠可靠的夥伴，更是守護社會治安不可或缺的力量，希望透過這本月曆能讓更多民眾看見，每次成功破案背後，刑警及警犬的無私貢獻。

發布會期間也特別表揚打擊境外犯罪有功人員，包含刑事局國際科駐美西警察聯絡官、駐洛杉磯經濟文化辦事處警務秘書楊力靜，以及航警局刑警大隊大隊長劉貞汝。

刑事局表示，楊力靜身為台灣警政署刑事警察局首位派駐美西的聯絡官，以豐富的實戰經驗、卓越的協調能力與高度使命感，成功串連台美執法機關，接連破獲毒品走私、槍械走私、跨境詐欺與洗錢等多起重大案件，締造台灣與國際刑事合作的新典範。

重大貢獻事蹟： 1.「偵破台美重大跨境詐欺洗錢案」台美即時交換情資，掌握主嫌犯罪事證一舉緝捕 2.「遣返藏匿美國的毒梟首腦」與美方聯手，首次由刑事局派員赴美共同執行逮捕任務 3.「16支制式槍支走私案」首度赴美取回槍械證物，強化關鍵證據鏈 4.「日落行動紅酒藏毒案」台、美、韓、日、馬五國聯手破獲37公斤甲基安非他命 5.「引進台首隻電子偵測犬Wofer」促成美國非營利組織O.U.R.捐贈電子產品偵測犬，強化我國數位偵監能力 6.「破獲台灣史上最大宗1.2公噸大麻貨櫃走私案」檢警跨海赴美取得 關鍵事證 7.「綠丘行動安毒走私案」台、美、澳聯手查獲30公斤甲基安非他命 8.2023、2024連續兩年榮獲美國國土安全調查署(HSI)洛杉磯分署頒發「最佳境外執法夥伴獎」(Exemplary Partnership Award-Foreign) ，為該獎項設立以來首位連續獲獎的外國執法人員。

劉貞汝則於2024年全力推動「新世代反毒策略行動綱領」，統籌警察機關執行「安居緝毒」工作與精進緝毒計畫，致力於強化新興毒品防制與毒害防堵。以精準打擊為核心，鎖定製造、走私、運輸及販賣等環節，並掃蕩分裝毒品工廠，積極參與跨部會緝毒研商，制定高效反毒戰略，重點壓制依托咪酯、美拖咪酯、異丙帕酯、彩虹菸等新興毒品，以及混合式毒品咖啡包，全面圍堵毒品氾濫。

她領導員警強勢執行「安居緝毒」、「擊落麻毒」、「喪屍菸彈」、「跨境毒品郵包案件查緝」等多項專案，查獲第1至第4級毒品共 1萬931公斤、毒品煙彈（油） 1萬4781顆、混合式毒品咖啡包 3萬2782包、破獲製造（分裝）毒品工廠203處、查扣不法所得 1830萬元、查緝跨境毒品郵包案件 495件、與美方跨境合作逮捕毒郵包幕後主嫌 584名犯嫌（含38名幫派成員）

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885