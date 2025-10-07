聽新聞
0:00 / 0:00
台鐵五權車站務員遭無票男推落軌 導致「腿部骨裂」今開刀
台鐵五權車站昨1名男子因未購票進站遭站務員攔查，竟出手將站務員推落軌道，導致該站務員腿部骨裂，今天接受開刀治療，台鐵公司嚴厲譴責暴力行為，強調將全力協助站務員提告，並支付所有法律費用。
台鐵五權車站昨有1名男子與站務員於第一月台發生口角爭執，期間一度有清潔人員上前勸阻，未料陳男竟突然大力推撞，導致站務員大字「噴飛」摔落軌道，造成腿部受傷，下一秒即有列車從對向軌道進站，該站務員隨即頂著腳傷趕緊爬上115公分高的月台，現場相當驚險。
台鐵公司說明，針對五權站值班人員遭推落軌道受傷事件，站務員經醫師初步診斷為骨裂，預計今天開刀治療，目前由家人及公司協助後續手術事宜，手術完成後將住院休養復原，公司也將持續給予關懷慰問及協助，盼能早日康復，恢復正常生活。
台鐵指出，對於該名旅客不法侵害行為，已於事件發生後立即報警處理，並配合檢警偵辦作業，同時也嚴厲譴責此不法侵害的暴力行為，將全力協助員工依法提告，以及支付所有法律費用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言