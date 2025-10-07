快訊

民進黨2026選對會拍板 王美惠選嘉義市、台東縣由陳瑩出戰

高雄鋼構廠疑吊掛失誤！女工人遭4噸重鋼骨重壓釀1死1重傷

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵五權車站務員遭無票男推落軌 導致「腿部骨裂」今開刀

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

台鐵五權車站昨1名男子因未購票進站遭站務員攔查，竟出手將站務員推落軌道，導致該站務員腿部骨裂，今天接受開刀治療，台鐵公司嚴厲譴責暴力行為，強調將全力協助站務員提告，並支付所有法律費用。

台鐵五權車站昨有1名男子與站務員於第一月台發生口角爭執，期間一度有清潔人員上前勸阻，未料陳男竟突然大力推撞，導致站務員大字「噴飛」摔落軌道，造成腿部受傷，下一秒即有列車從對向軌道進站，該站務員隨即頂著腳傷趕緊爬上115公分高的月台，現場相當驚險。

台鐵公司說明，針對五權站值班人員遭推落軌道受傷事件，站務員經醫師初步診斷為骨裂，預計今天開刀治療，目前由家人及公司協助後續手術事宜，手術完成後將住院休養復原，公司也將持續給予關懷慰問及協助，盼能早日康復，恢復正常生活。

台鐵指出，對於該名旅客不法侵害行為，已於事件發生後立即報警處理，並配合檢警偵辦作業，同時也嚴厲譴責此不法侵害的暴力行為，將全力協助員工依法提告，以及支付所有法律費用。

台鐵五權車站昨1名男子因未購票進站遭站務員攔查，竟出手將站務員推落軌道，導致該站務員腿部骨裂。圖／台鐵員工提供
台鐵五權車站昨1名男子因未購票進站遭站務員攔查，竟出手將站務員推落軌道，導致該站務員腿部骨裂。圖／台鐵員工提供

站務員 台鐵 手術

延伸閱讀

騎士半夜追撞轎車噴飛遭輾斃 家屬申請保險理賠失利原因曝光

影／台鐵五權站推站員落軌涉案人是街友 今殺人未遂送辦畫面曝光

台鐵五權站務員遭推落軌道 產工呼籲應增加保全

新北2女騎車遊石碇遇死劫 與右轉保時捷擦撞噴飛撞電桿釀1死1傷

相關新聞

撕碎紙條「晶華→orange出國」啥意思？ 柯文哲：橘子出國真爽

台北地方法院審理民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金弊案，今傳喚柯被告轉證人接受檢辯雙方詰問。檢方提示「晶華→ora...

台鐵五權車站務員遭無票男推落軌 導致「腿部骨裂」今開刀

台鐵五權車站昨1名男子因未購票進站遭站務員攔查，竟出手將站務員推落軌道，導致該站務員腿部骨裂，今天接受開刀治療，台鐵公司...

警政署推出2026公益寫真月曆 刑警、警犬並肩畫面萌翻

警政署刑事局與微風慈善基金會、中華民國刑警之友協會今發布推出2026公益寫真月曆，以「警警相依」為題，透過刑警與警犬互動...

赴威京集團總部和沈慶京見面？ 柯文哲：我是去見很多藍營大老

台北地方法院審理民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金弊案，今傳喚柯被告轉證人接受檢辯雙方詰問。檢察官問及柯文哲是否去...

無照男拒檢逃樂華夜市撞傷人還想跑 逛街民眾怒了與警合作逮人

38歲陳男昨晚騎機車行經新北市永和時因未依規定兩段式左轉，巡邏警見狀將其攔下，不料陳男竟拒檢逃逸，至樂華夜市時還擦撞1名...

影／北市萬華深夜聚眾鬥毆1男遭刺死 疑喪屍煙彈買賣糾紛引起

李姓男子等3人與劉姓男子等4人昨晚相約台北市萬華區街頭談判，雙方爆發鬥毆，劉遭李持水果刀刺進胸口，經送醫不治；警方查出「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。