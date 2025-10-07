台鐵五權車站務員遭無票男推落軌 導致「腿部骨裂」今開刀

台鐵五權車站昨1名男子因未購票進站遭站務員攔查，竟出手將站務員推落軌道，導致該站務員腿部骨裂，今天接受開刀治療，台鐵公司嚴厲譴責暴力行為，強調將全力協助站務員提告，並支付所有法律費用。

台鐵五權車站昨有1名男子與站務員於第一月台發生口角爭執，期間一度有清潔人員上前勸阻，未料陳男竟突然大力推撞，導致站務員大字「噴飛」摔落軌道，造成腿部受傷，下一秒即有列車從對向軌道進站，該站務員隨即頂著腳傷趕緊爬上115公分高的月台，現場相當驚險。

台鐵公司說明，針對五權站值班人員遭推落軌道受傷事件，站務員經醫師初步診斷為骨裂，預計今天開刀治療，目前由家人及公司協助後續手術事宜，手術完成後將住院休養復原，公司也將持續給予關懷慰問及協助，盼能早日康復，恢復正常生活。