赴威京集團總部和沈慶京見面？ 柯文哲：我是去見很多藍營大老
台北地方法院審理民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金弊案，今傳喚柯被告轉證人接受檢辯雙方詰問。檢察官問及柯文哲是否去威京總部與沈慶京會面？柯文哲說，他去威京總部見過很多藍營大老，包括黃復興黨部主委、朱雲鵬等，他甚至沒有見過沈慶京，他是和藍營大老在總部見面。
檢方提示京華廣場開發案建議內容，上頭有柯文哲批示「怎麼做都行，快就好」等語，問及柯文哲如何拿到此分資料？柯文哲回應不知道，但他批示的內容是「典型的柯文哲style」，都發局、產發局兩個局得兩個月公文來往7次沒有結論，「我一定會罵人」。
但針對時任台北市政府產發局長林崇傑的偵訊筆錄提及「拿到柯文哲手諭第一個感覺是不爽」、「柯文哲手諭要我們快」、「收到有壓力」等；柯文哲指出，他讀到看起來怪怪的筆錄，就會要求律師調音檔來聽，更懷疑是不是檢察官林俊言做的筆錄？檢方也立刻回應「不是」。
檢察官再問柯文哲對於眾望基金會是否有決定權，柯文哲嘆氣指出「這就是要入人於罪」，他只是眾望的代言人，「反正你們就是要牽扯我而已」；檢察官問柯文哲為何稱眾望基金會和木可公司是相關組織、相關是什麼意思？柯文哲反問檢方「你是中文不好還是怎樣？」
檢察官追問是否曾經和眾望基金會董事長李文宗討論員工的薪水？柯文哲沒有回答問題，再度反問「討論的定義是什麼」，並說他只指定老闆、大PM，底下的事情他不會知道
不過，檢方提示林保淳偵訊筆錄提及「我是民眾黨文膽，收到薪資才知道被掛在眾望基金會」、柯文哲與李文宗之間的訊息也提及「林保淳2個月沒有領到錢，你查一下，沒有勞健保，每個月5萬元，從基金會支出」，問及基金會為何？柯文哲停頓3秒後指出，這樣就是眾望基金會，好吧那就照這個，有次林保淳抱怨2個月沒有收到錢，他就下這個指示，「那就是這樣啊」。
