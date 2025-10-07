撕碎紙條「晶華→orange出國」啥意思？ 柯文哲：橘子出國真爽

台北地方法院審理民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金弊案，今傳喚柯被告轉證人接受檢辯雙方詰問。檢方提示「晶華→orange出國」的撕碎字條，問柯文哲是什麼意思，柯文哲回應只是想到橘子出國「真爽」，不用面對這些紛擾。

柯文哲說，當初成立木可公司是因為有很多作紀念品的廠商來找，他不可能一家一家談，才獨家將肖像權授權給木可公司，也要防止廠商做出來太難看；至於他和木可公司簽的授權同意書，李文宗和他是50年的同學，李拿給他，他根本連看都沒看就簽了。

檢察官問及木可公司曾經匯款450萬元至柯文哲第一銀行帳戶，並提示「橘子」許芷瑜和李文娟的對話紀錄「匯款後跟我說喔」、「已匯至指定帳號」、「是匯100嗎」、「我記得當時是200」，柯文哲回應他也是從媒體得知的，他跑回去問妻子陳佩琪，陳佩琪去看存摺才知道有這幾筆，家裡的錢都是陳佩琪在管，他從來不管，並指「橘子」許芷瑜不會處理錢的事情。

檢方提示被撕碎的字條寫道「木可內帳、有無洩漏、自我檢查」，柯文哲回應，這就是典型「曾參殺人」的例子，被媒體渲染到連他都懷疑木可有內帳。

另外，字條也有寫道「晶華→orange出國」，柯文哲則說，他家被搜索，陳佩琪和他小孩要出國避風頭，不要每天被媒體打，讓他想到「橘子」許芷瑜也剛好去日本，真爽，都不用面對這些紛擾，他只是在紙上隨便寫，之後就丟垃圾桶，「晶華」也寫錯啊，結果檢察官卻從垃圾桶撿起來編故事。

柯文哲說，許芷瑜早就出國了，連她回國都不知道，他怎麼還會叫許芷瑜出國，且許芷瑜也跟京華城案沒有關係。

柯文哲也說，許芷瑜只是「買便當」而已，小錢她會記，但大錢她不會管，此時檢方提示柯文哲與許芷瑜的對話紀錄「300萬給林富男」、「按照這種用錢速度，你400萬要存好」等語，追問許芷瑜到底會不會幫柯文哲記帳？

柯文哲仍否認，並稱許芷瑜是有錢人，買便當都不記帳，許芷瑜都不以為意，他還跟許芷瑜說「你這樣要虧好多錢」。柯文哲說，「管錢的是李文宗，怎麼會是許芷瑜」，稱檢察官是擴大解釋。